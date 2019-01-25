İşbaşı Hayvana şiddete karşı önlem eğitiminde harçlık 85 liraya çıktı

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bilişim sektöründeki mesleklerde İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarında günlük ödeme miktarını 75 liradan 85 liraya çıkardıklarını bildirdi. Bakanlık olarak, dijital sanayinin iş gücü ihtiyacını karşılamak üzere aktif iş gücü programları düzenlediklerini ve projeleri desteklediklerini aktaran Selçuk, "Son dört yılda sadece bilişim sektöründe düzenlemiş olduğumuz mesleki eğitim kursları ve iş başı eğitim programlarına 60 bine yakın kişi katıldı. Yüzde 60'ından fazlası istihdam ediliyor" diye konuştu. Bakan Selçuk, 2009 yılından beri başarıyla sürdürülen işbaşı eğitim programlarına geçen yıl Geleceğin Mesleklerinde İşbaşı Eğitim Programı'nı da eklediklerine işaret ederek, "Diğer işbaşı eğitimlerimizde üç aya kadar destek sunarken 18-29 yaş arası gençler için geleceğin meslekleri dediğimiz alanlarda öngörülen işbaşı eğitim programlarının süresini 9 aya çıkardık" dedi. Programa katılımın daha cazip hale getirilmesi için diğer programlarda günlük 61 lira olan payı 77 liraya çıkardıklarını hatırlatan Selçuk, "Bilişim sektöründeki mesleklerde İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarında günlük ödeme miktarını 75 liradan 85 liraya çıkardık" şeklinde konuştu.