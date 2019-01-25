Kaliteli büyümeye odaklandık

BUGÜN NELER OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos'ta Bloomberg canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Albayrak, "2019 Türkiye için çok umut verici ve iyi bir yıl olacak gibi görünüyor" dedi. Türkiye'nin şu andaki hedefinin yüksek değil kaliteli büyüme olduğunu söyleyen Albayrak, "Kaliteli bir büyümeye odaklanmış durumdayız, şu ana kadar stratejimiz iyi gitti. Kaliteli büyüme sadece üretimle ve ihracatla değil aynı zamanda turizmle büyüme. Türkiye'nin burada çok stratejik bir avantajı var. Çok dinamik bir yapısı ve stratejik yeri var. Büyük fırsatlar barındırıyor. Rekabette üstün olduğumuz alanlara odaklanacağız. Ticarette kaslarımızı kuvvetlendireceğiz" dedi.Dördüncü çeyrekte ciddi bir yavaşlama görüleceğini ama bunun bir resesyon sinyali ya da sıfır büyüme olmadığını anlatan Albayrak, "Birinci çeyrekte de benzer bir yavaşlama olacak ancak ikinci çeyrekten itibaren sadece enflasyon tarafındaki gelişmeler değil aynı zamanda seçimlerin verdiği belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla Türkiye planladığımız 2019 büyüme patikasına girecektir. Bu da yüzde 2.3 düzeyindedir. Büyüme yumuşak iniş stratejisini ortaya koyuyor" mesajını verdi.TÜRKİYE İYİ BİR DÖNEMDE FIRSATLAR VARTürkiye'ninçok dinamik bir ülke olduğunu anlatan Albayrak, "Ekonomiden ötesi var. Türkiye iyi bir dönemde. Çok iyi fırsatlar sunuyor. Yüksek oranda rekabetçi fırsatlara odaklanarak kaslarımızı güçlendirmeye çalışıyoruz" dediAlbayrak, "Türkiye'nin bilançosunun çok güçlü olduğunu biliyoruz. Çok iyi bir dolar rezervimiz oldu. Türkiye'nin iç tüketimi, piyasa tüketimi şu an yolunda. Son 6 ayda ne gördük? Cari fazla vardı. Biraz ithalatta artış vardı. Mali ve para politikası uyumu son yılların en iyi seviyesinde" diye konuştuMerkezBankası'nın işini çok iyi bir şekilde, bağımsız olarak yaptığını anlatan Albayrak, "İşlerini analitik bir şekilde verileri inceleyerek yapmaya da devam edecekler. Enflasyonla mücadelemize katkılarını takdirle karşılıyoruz" dedi. Bakan Albayrak "yatırımcılar sizden ne istiyor" sorusuna da şu yanıtı verdi: "2018 hem Türkiye hem de global piyasalar için enteresan bir yıl oldu. Eylül ayından itibaren yeni ekonomi planı ile vaat etiklerimizi yerine getirdik. Çok şükür dediklerimizi ve sözlerimizi yaptık."Eskidönemde ekonomide sekiz bakanlığın olduğunu şu anda bu sayının üçe indiğini hatırlatan Albayrak, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin çok ciddi avantajları var. Hem Hazine hem de Maliye'yi bir araya getirdik. Hazine yönetiminde hem aktif hem de çok agresif olacağız. Kur, rezerv, faizler konusunda çok aktif olabiliriz. Hazine'nin geçmişte yaptıklarından daha farklı şeyler göreceğiz, bu da çok normal" ifadeledini kullandı.Davos'ta gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Albayrak, "2019 ilk çeyreğini birçok beklentilerin aksine olumlu bir şekilde tamamlayıp, reel ekonomi ve büyümede 2019'u güçlü bir şekilde kapatacağız. İkinci ve üçüncü çeyrek açısından çok daha optimistiz" dedi. 2018'in son çeyreğinde faizden 3 milyar TL tasarruf ettiklerini belirten Albayrak, "Birinci önceliğimiz faiz tasarrufunu sürdürmek. Kur konusunda stratejik akılla sahada olmalıyız" diye konuştu. KDV iadeleri konusunda ciddi bir çalışma yapılması gerektiğini belirten Albayrak, "Bu basit bir konu değil. Bütçe dengesi içinde oluşacak rakamlarla ilgili çalışma yaparak realite içinde adım atabiliriz" mesajı verdi.