Marmarabirlik üreticiye erken ödeme yapacak

Marmarabirlik, 2018-2019 iş yılında 351 milyon lira karşılığında alımını yaptığı ve 211,5 milyon lirasını ödediği ürün bedelinin kalan kısmının yarısını da bugün ödeyecek.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018-2019 alım kampanyasında 351 milyon lira karşılığında 51 bin ton ürün alan Marmarabirlik, bu bedelin yüzde 60'ını 15 günlük periyotlarda ödedi.

Alım kampanyasının sona ermesinin ardından, Birliğin mali imkanları değerlendirilerek üreticilerin alacaklarının kalan bölümünün yarısının 30 Ocak yerine bugün ödenmesi kararı alındı.

"MAYIS AYINDAKİ SON DİLİM ÖDEMEYİ DE ERKENE ALABİLİRİZ"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Birliğin satışlarının olumlu gitmesinden dolayı ürün bedeli ödemesini 5 gün öne çektiklerini belirtti.

Mayıs ayındaki son dilim ödemenin de Birliğin imkanlarının elvermesi durumunda erkene alınabileceğini bildiren Asa, şunları kaydetti:

"2018-2019 iş yılı ürün alım kampanya dönemi ürünün 'var' yılıydı. Bu zor yılda 51 bin ton ve 351 milyon lira bedelle ürün alımı gerçekleştirdik. Ürün bedellerinin yüzde 60 karşılığı olan 211,5 milyon lirayı üreticilerimize ödemiş, kalan borcumuzun yarısını da 30 Ocak tarihinde ödeneceğini açıklamıştık. Daha önce mali imkanlar elverdiği sürece ortaklarımızın alacaklarının en kısa sürede ödenmesinin sözünü vermiştik. Marmarabirlik'in satışlarından geri dönüşler olumlu yönde gerçekleştiğinden ödeme gününü öne çekme kararı aldık. Üreticilerimizin alacakları son dilim olan 77,5 milyon lira da ödenerek ortaklarımıza borcumuz kalmayacak."

Asa, özel sektörden daha yüksek fiyatla alım yaptıklarına ve bugüne kadar ürün bedellerinin ödenmesi için hiçbir şekilde kredi kullanmadıklarına dikkati çekerek, bu kampanya döneminde de ödemelerin kredi kullanılmadan yapılacağını i bildirdi.