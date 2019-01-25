Mastercard “eşitlik” için Davos’taydı

Bu yıl 49'uncusu gerçekleştirilen ve ana teması 'Küreselleşme 4: Dördüncü sanayi devrimi çağında küresel yapıyı şekillendirmek' olan zirve 22-24 Ocak tarihleri arasında dünya ekonomi politikalarını şekillendirmek üzere gelişmeleri ve öngörüleri masaya yatırdı. Ödeme teknolojileri öncüsü Mastercard, iş dünyasından finansa, politikadan sivil topluma dünyanın en etkin 3 bin temsilcisini bir araya getiren Davos Zirvesi'nde üst düzey 7 temsilciyle yer aldı.

Zirve kapsamında Mastercard yetkilileri, tüm toplumların eşitlikçi biçimde ekonomiye katılımı için yürüttüğü faaliyetleri, inovatif ürünlerini, veri güvenliği ve gizliliği konusundaki çalışmalarını ve iş birliklerini aktardı. Güvenilir sistemler kurmanın güçlü ekonomiler oluşturmada ve toplumsal refahı sağlamadaki önemine de vurgu yapan Mastercard delegasyonu, zirve boyunca 15'e yakın etkinliğe katıldı.

Zirve kapsamında katıldığı panel ve etkinliklerde, dünya genelinde 2 milyar insanın finansal katılımının bulunmadığını belirten Mastercard, 100 milyon insanın ise insani desteğe ihtiyacı olduğunu vurguladı. Sunduğu inovatif çözülümlerle finansal katılımı toplumun her kesimi için sağlama hedefiyle çalışan Mastercard, Davos zirvesinde de bu hedefine yönelik olarak bugüne dek geliştirdiği sistemleri ve birlikte yapılabilecekleri gündeme getirdi.

VERİ BİLİMİ İÇİN 50 MİLYON DOLAR!

Mastercard Fonu (Mastercard Impact Fund) ve Rockefeller Vakfı "Sosyal Fayda için Veri Bilimi" programını duyurdu. Bu dönüşüm modeli ile STK'ların, şehircilik ve kamu kurumlarının veri bilimini kullanarak güçlendirilmesi ve dünya genelindeki zorluklara çözüm getirmesi amaçlanıyor. Program kapsamında açıklanan destek miktarı ise 5 yıl için 50 milyon Amerikan doları.

Her gün 2,5 kentilyon bayttan fazla veri üretiliyor. Bu veri hızlı bir analitik çözümleme ile birleşince milyarlarca insanın hayatını iyileştirebilir. İş yerleri veri bilimini kullanabilirken, STK'lar ve kamu kurumları her gün yeni yollar arıyor- imkanları kısıtlı olmayan toplumların toplu taşımaya erişimi veya hastalıklara tanı koyulma süreçlerinin hızlandırılması gibi.

Mastercard Stratejik Büyüme Başkan Yardımcısı Michael Froman, "Mastercard olarak dijital ekonominin herkese hizmet etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bazı araçlar kullanarak, yetenek ve yatırımla şehircilik ve sosyal alanlarla aradaki açığı kapatabilirsek, zamanın en büyük zorluklarının üstesinden gelinmesini sağlayabiliriz" şeklinde konuştu.

Programın ilk aksiyonu, 2011'de kurulan, veri bilimi ile yapay zekanın gücünü insanlık için kullanan, kurulduğu 2011 yılından bu yana 250'den fazla projeye imza atmış DataKind'a, 20 milyon Amerikan doları yatırım yapmak olacak. Bu yatırım sayesinde DataKind, projeden platform modeline geçmiş olacak ve böylece benzer sorunları yaşayan, sağlık ve finansal katılımı da kapsayan birçok organizasyonu destekleyebilecek.

Mastercard Davos'a yön verenler arasında yer aldı

Mastercard Yönetim Kurulu Başkanı Rick Haythornthwaite'un da yer aldığı Davos Zirvesi'nde Mastercard delegasyonundan Başkan Yardımcısı Ann Cairns zirvenin ilk gününde "Finansta Yapay Zeka Uygulamaları: Dayanıklı Yönetişim ve Dengeli Yönetmelikler Getirmek" başlıklı panelde konuştu. Cairns, yapay zekanın ödemeler dünyasına girişiyle oluşan mevcut riskleri ve Mastercard'ın bu konudaki çözümlerini aktardı. Zirvenin ikinci gününde gerçekleşen "Güvenilir Veri: Kamu-Özel sektör iş birliğine yeni bir bakış" panelinde ise Uluslararası Pazarlar Başkanı Gilberto Caldart, tartışma lideri olarak yer aldı. Caldart, Nijerya, Mısır gibi çeşitli hükümetlerle yürüttükleri toplumun her kesimini özellikle de kadınların finansal sisteme dahil edilmesiyle ilgili başarılı uygulamalardan ve iş birliklerinden örnekler verdi. Aynı gün Yönetim Kurulu Başkanı ve stratejik büyümeden sorumlu Başkan Mike Froman ise "Dijital Globalleşmeyi Katılımcı Yapmak" başlıklı panelde Mastercard'ın küçük ve orta ölçekli işletmelere sunduğu çözümlerin yanı sıra tarım ve eğitim alanlarındaki uygulamalarına ve bunların nasıl dijital katılımı sağladığına vurgu yaptı. Ayrıca Mastercard'ın sunduğu dijital çözümlerin uluslararası ticarete katkılarına değindi.