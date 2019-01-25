ÖTV Uygulama Genel Tebliği'nde değişiklik

- İhraç malı taşıyan ve son varış yeri Bulgaristan ve KKTC olan taşıtların motorin tesliminde 300 litreyi aşmayan depoları bulunanlar için ÖTV istisnası uygulanacak

ANKARA (AA) - İhraç malı taşıyan ve son varış yeri Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) olan taşıtların motorin tesliminde özel tüketim vergisi (ÖTV) istisnası, 300 litreyi aşmayan depoya sahip araçlar için devreye girecek.

Gelir İdaresi Başkanlığının "Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ihracat rejimi kapsamında yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan ve son varış yeri Bulgaristan ve KKTC olan araçların 300 litreyi aşmayan depolarına, araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını geçmemek kaydıyla yalnızca yurt dışına çıkışlarda motorin teslimi ÖTV'den istisna olacak.