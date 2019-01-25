Son Dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar? Cumhuriyet ve Çeyrek altın fiyatları 25 Ocak

Düğünlerde ve nişanlarda akla gelen ilk armağan altındır. Ayrıca sosyal hayatta da toplumsal hafızamız ve ortak kültürümüz gereği altın son derece önemlidir, sadece düğünlerde değil yatırım konusunda da altın bir numaralı birikim aracı olarak karşımıza çıkar. 26 Ocak altın fiyatları bugün ne kadar? Vatandaşların büyük bir merakla takip ettiği altın fiyatları hakkında doğru bilgiler sabah saatlerinde hazırladığımız içeriğimizde...

26 OCAK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN BUGÜN KAÇ TL?

Gram altın, çeyrek altın fiyatlarındaki değişimlerin ardından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Gram altın 26 Ocak Cumartesi günü 220,62 TL'den alınan gram altın 220,76 TL'den satılıyor. Son dönemde düğünlerde de gram altın gelin ve damada armağan ediliyor.