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| bugün ne kadar? Cumhuriyet ve fiyatları 25 Ocak

Ülkemizde en çok araştırılan konular arasında yer alan için gelişmeleri yaşanıyor. 26 Ocak Cumartesi ? Vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen altın fiyatları hakkında en doğru bilgileri, güncel anlık değişimleri ve uzman yorumlarını haberimizde bulabileceksiniz. Kısa kısa açıklamalarla gram, çeyrek, yarım,tam ve konusundaki son detayları sizler için hazırladık.

Giriş Tarihi: 26.1.2019 07:28
Son Dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar? Cumhuriyet ve Çeyrek altın fiyatları 25 Ocak

Düğünlerde ve nişanlarda akla gelen ilk armağan altındır. Ayrıca sosyal hayatta da toplumsal hafızamız ve ortak kültürümüz gereği altın son derece önemlidir, sadece düğünlerde değil yatırım konusunda da altın bir numaralı birikim aracı olarak karşımıza çıkar. 26 Ocak bugün ne kadar? Vatandaşların büyük bir merakla takip ettiği altın fiyatları hakkında doğru bilgiler sabah saatlerinde hazırladığımız içeriğimizde...

26 OCAK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN BUGÜN KAÇ TL?

, fiyatlarındaki değişimlerin ardından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Gram altın 26 Ocak Cumartesi günü 220,62 TL'den alınan gram altın 220,76 TL'den satılıyor. Son dönemde düğünlerde de gram altın gelin ve damada armağan ediliyor.

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Son Dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar? Cumhuriyet ve Çeyrek altın fiyatları 25 Ocak
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