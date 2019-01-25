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Altın fiyatları konusunda son dakika gelişmesi! 25 Ocak gram ve fiyatları ne kadar?

Vatandaşların en çok araştırdığı konu olan altın fiyatları hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Ülkemizde her gün araştırılan baş konular arasında yer alan ve bireyler tarafından oldukça merak edilen altın fiyatları yer alıyor. Dolar ve euronun aksine vatandaşlar tarafından daha çok benimsenmiş bir yatırım ve hediyeleşme aracı olan altın ile ilgili yaşanan son gelişmeler ve uzman tahminlerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte 25 Ocak Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altın fiyatları

Giriş Tarihi: 25.1.2019 09:24 Güncelleme Tarihi: 25.1.2019 09:24
Altın fiyatları konusunda son dakika gelişmesi! 25 Ocak gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Türk kültür ve adetlerinde ayrı bir yeri olan ve döviz kurlarının aksine daha çok benimsenen ve tercih edilen altın da yaşanan hareketler vatandaşların da ilgisinin bu yöne kaymasına neden oluyor. Kur ile paralel bir şekilde artış veya düşüş göstermesinden dolayı geçtiğimiz aylarda yaşanan yükselişten altın da nasibini almıştı. Daha sonra piyasaların normalleşmesi ile birlikte beklenen fiyat aralığına gelen altın, ufak çıkış ve düşüşler yaşamaya devam ediyor. Hal böyle olunca vatandaşlar da arama motoru üzerinden altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunun yanıtını arıyor. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için 25 Ocak Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altın fiyatları listesini hazırladık...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Hemen her gün en çok aratılan konular arasında olan altın fiyatları ile ilgili anlık değişimler, uzman yorumları ve son dakika gelişmelerini bu başlık altından takip edebilirsiniz...

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