Altın fiyatları konusunda son dakika gelişmesi! 25 Ocak gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Türk kültür ve adetlerinde ayrı bir yeri olan ve döviz kurlarının aksine daha çok benimsenen ve tercih edilen altın da yaşanan hareketler vatandaşların da ilgisinin bu yöne kaymasına neden oluyor. Kur ile paralel bir şekilde artış veya düşüş göstermesinden dolayı geçtiğimiz aylarda yaşanan yükselişten altın da nasibini almıştı. Daha sonra piyasaların normalleşmesi ile birlikte beklenen fiyat aralığına gelen altın, ufak çıkış ve düşüşler yaşamaya devam ediyor. Hal böyle olunca vatandaşlar da arama motoru üzerinden altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunun yanıtını arıyor. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için 25 Ocak Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altın fiyatları listesini hazırladık...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

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