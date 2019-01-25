TARSİM: Antalya’nın yanındayız

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), 24 Ocak'ta Antalya'nın Kumluca, Finike ve Aksu İlçelerinde yaşanan hortum ve fırtına felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar ve zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

"EKSPERLER, HASAR TESPİT İŞLEMLERİNE BUGÜN İTİBARİYLE BAŞLADI"

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Antalya'da önceki gün meydana gelen hortum ve fırtına; evlerde, araçlarda, seralar ve narenciye bahçeleri başta olmak üzere tarımsal alanlarda hasarlara neden olmuştur. Bu durumu takiben Tarım Sigortası'nı yaptırmış olan üreticilerimizden hasar ihbarları alıyoruz. Eksperler, hasar tespit işlemlerine bugün itibariyle başladı. Sahada yapılacak hasar tespit çalışmaları neticesinde, dosyalar en kısa zamanda tamamlanacak ve üreticilerimizin ödemeleri en hızlı şekilde yapılacaktır. Antalya'ya geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor; bir daha böyle felaketler yaşanmaması için dua ediyoruz. Üreticilerimize de Tarım Sigortalarını ihmal etmemelerini bir kez daha hatırlatıyoruz.