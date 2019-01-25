Ticari kredide faiz 3 ayda 10 puan düştü

BUGÜN NELER OLDU

Ağustosayındaki kur saldırısının ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile adeta yeni bir sayfa açan Türkiye, hedeflerine tam yol ilerlerken, olumlu tablo para ve sermaye piyasaları ile kredi faizlerine de yansıdı. Alınan tedbirler ve jeopolitik risklerin azalması, ülke risk priminde düşüşü sağlarken, mevduat ve kredi faiz oranlarında son 3 ayın en düşük seviyeleri görüldü. Ticari kredi faizleri son 3 ayda yaklaşık 10 puanlık düşüşle yüzde 26 sınırına geriledi.Hükümetin spekülatif ataklara karşı aldığı önlemler ve dış politikada özellikle ABD ile yaşanan gerilimin ortadan kalkması da piyasalara pozitif yansıdı. YEP, Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı, finansal kesim ve reel sektöre yönelik düzenlemeler, hanehalkından KOBİ'lere kadar birçok kesimi olumlu etkiledi. Merkez Bankası verilerine göre, bankalarca açılan kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama ihtiyaç kredi faizi 12 Ekim 2018'de yüzde 39.36 ve ticari kredi faizi de yüzde 35.37 ile yaklaşık son 15 yılın zirvesini görmüştü.Hükümetin etkin politikaları sonucu enflasyonun gerilmesi, ülkeye fon akışının sürmesi, döviz kurlarında volatilitenin azalması, ekonomide dengelenme sürecinin devamı ve jeopolitik risklerin azalması, kredi faiz oranlarında düşüşlerin yaşanmasını sağladı. 11 Ocak itibarıyla ortalama ticari kredi faiz oranı, son 3 ayda 935 baz puan azalarak yüzde 26.02 seviyesine geriledi. Aynı dönemde ortalama ihtiyaç kredi faiz oranı da 661 baz puanlık düşüşle yüzde 32.75'e indi. Bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranı da 1 aylık vadede yaklaşık 230 baz puanlık düşüşle yüzde 20.75'e geriledi. Ekonomide dengelenme sürecinin tamamlanması ve yılın ikinci yarısından itibaren toparlanmanın hızlanması, faiz cephesinde yeni düşüşlerin önünü açacak.Yatırımcıgüvenindeki artış Türkiye'de piyasaların pozitif ayrışmasına neden oldu. Borsa İstanbul'da endeks son 14 günün 13'ünü yükselişle tamamlayarak 101 bin seviyesinin üstüne çıktı. Ağustosta 7.20 TL'nin üstüne gören dolar dün 5.27 TL'nin altına inerek 1 ayın en düşük seviyesine geriledi. 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 15.86 ile 7 ay önceki seviyeye inerken, 2 yıllık tahvillerin faizi de yüzde 18.09'a düştü. Türkiye'nin risk pirimi de bir haftada yüzde 10 geriledi.