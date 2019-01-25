Yurt dışında yıllarca bu işi yaptı... Artık kendisi üretiyor!

Banaz ilçesinde doğup büyüyen, 1973 yılında 9 yaşındayken ailesiyle Almanya'ya giden Şerafettin Gördesli, elektronik teknisyenliği eğitimini tamamladıktan sonra yolcu uçaklarına kabin yedek parçaları üreten bir firmada iş hayatına atıldı.

Almanya, İngiltere, Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde uzun yıllar çalışan Gördesli, 5 yıl önce Türkiye'ye döndü ve İstanbul'da kendi firmasını kurdu.

Yabancı hava yolu firmalarının uçakları için mutfak ekipmanı imal etmeye başlayan Gördesli, iki yıl önce firmasını Banaz'a taşıdı. Gördesli, bugün Tayland, Hollanda, Almanya, Pakistan, Fransa ve Bulgaristan'daki çok sayıda firma için 36 ayrı mutfak ekipmanı üretiyor.