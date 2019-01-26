4.2 milyarlık projeye ‘Fendi’ imzası

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EmlakKonut GYO güvencesiyle Özak GYO, Ziylan Gayrimenkul ve Yenigün İnşaat ortaklığında İstanbul Zeytinburnu sahil yolu üzerinde hayata geçirilen Büyükyalı projesinde Fendi Casa'nın tasarladığı evler satışa sunuldu. Toplam 4.2 milyar lira değerindeki projede Fendi Casa tasarımına sahip 2+1'den 4.5+1'e kadar faklı büyüklüklerde 93 daire yer alıyor. Evlerin metrekare satış fiyatı ise 24 bin liradan başlıyor.Projelerinde yaşamın eylülde başlayacağını belirten Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, "Fendi Casa, Miami ve Dubai'nin ardından, Türkiye'ye sadece Büyükyalı için geldi. İtalya'nın en prestijli markası Fendi Casa ile Büyükyalı'da, gerçek lüksü İtalyan zarafetiyle buluşturduk. Fendi Casa, Büyükyalı'nın ruhuna uygun, terzi dikimi, çok özel tasarım çözümleri üretti. Bloğumuzun, lobisinden ortak alanlarına, dolaplarından parkelerine, kapı kollarından armatürlerine kadar her detayda Fendi Casa ruhunu hissetmek mümkün" dedi.Fendi Casa markasını uzun zamandır İstanbul'a getirmek istediklerini söyleyen Luxury Living Group CEO'su Olga Vignatelli ise uzun zamandır İstanbul'daki gayrimenkul sektörünün yükselişini takip ettiklerini, bir projede yer almak istediklerini belirtti. Vignatelli, "Burayı görünce aradığımız projenin Büyükyalı olduğunu anladık. İstanbul'un en şık evlerini hayata geçirdik. Bunun için çok çalıştık, birlikte çok büyük emek verdik" diye konuştu.