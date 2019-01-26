Bakan Albayrak'tan 'BORON' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün tanıtımı yapılarak satışa çıkarılan ve tamamen bor madeninden üretilen, BORON temizlik ürünü ile ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

"ÇEVRE VE İNSAN DOSTU..."

Bakan Albayrak mesajında, "En önemli yer altı kaynaklarımızdan Bor, doğal deterjana dönüştü. Vatandaşlarımızın güvenle kullanabileceği çevre ve insan dostu BORON Deterjanında emeği geçen başta Eti Maden olmak üzere tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." dedi.

En önemli yer altı kaynaklarımızdan Bor, doğal deterjana dönüştü. Vatandaşlarımızın güvenle kullanabileceği çevre ve insan dostu BORON Deterjanında emeği geçen başta Eti Maden olmak üzere tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. pic.twitter.com/j4imVkYm9v — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) January 26, 2019