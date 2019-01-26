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Engelli eğitimine destek 632 TL oldu

ANKARA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 26.1.2019
Engelli eğitimine destek 632 TL oldu
Özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı belirlendi. Buna göre, destek miktarı katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 632, grup eğitimi için aylık 177 lira olacak. Söz konusu destekler bireysel eğitimde aylık 545 TL, grup eğitimi için aylık 153 TL idi. Belirlenen tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak.
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Engelli eğitimine destek 632 TL oldu
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