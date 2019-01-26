Microsoft Citus Data’yı satın aldı

BUGÜN NELER OLDU

Açık kaynak yazılımlar üzerine odaklanan Microsoft, bu kez de Türkiye'den bir yazılım şirketini satın aldı. 2011'de Türkiye'de kurulan Citus Data şirketi, yurtdışı ofisleriyle uzmanlık alanını genişletmeye başlamıştı. Ankara ve İstanbul'da ofisleri bulunan Citus Data, Microsoft Türkiye ofisinde çalışmalarına devam edecek. Şirketin San Francisco Silikon Vadisi'nde de bir ofisi bulunuyor. 820 milyar dolarlık değeriyle ABD'nin en değerli şirketi konumundaki Microsoft'un Türkiye'de kurulan bir yazılım şirketini satın alması pek çok devin gözünü buraya çevirmesine neden olacak.Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, twitter'dan şu açıklamayı yaptı: "Türkiye'nin yazılımda dünya oyuncusu olması için attığımız adımlara bir yenisini ekledik. Türkiye'ye duyduğumuz inancın göstergesi olarak, Türk girişimcilerin kurduğu Citus Data'yı bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz." Bu işlemin Türkiye'nin mühendislik kalitesine inancı ve güveni artıracağını belirten Kansu, SABAH'a yaptığı açıklamada eğitiminin bir bölümünü yurtdışında yapan ve küresel iş yapma deneyimi kazanan Türk yazılım geliştirici ve girişimcileri için Citus Data'nın başarısının ilham verici olduğunu vurguladı. Daha önce açık kaynak yazılım kütüphanesi GitHub'ı 7.5 milyar dolara satın alan Microsoft, bu konuda uzman şirketleri kadrosuna katmaya devam ediyor.