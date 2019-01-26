Türk Telekom’da yönetim 9 kişiye indi

BUGÜN NELER OLDU

Türk Telekom'da Levent Yapılandırma Yönetimi'ne hisse devir işlemlerinin geçen ay tamamlanmasının ardından ilk genel kurul yapıldı. Genel kurulda şirket ana sözleşmesinde yapılacak değişikliklere ait tadil tasarısı onaylandı. Türk Telekom'da yönetim kurulunun daha hızlı, esnek ve kusursuz işlemesini sağlamak amacıyla üye sayısı 12'den 9'a düşürüldü. Yönetim kurulu üyeliklerine Dr. Ömer Fatih Sayan, Bülent Aksu, Dr. Nureddin Nebati, Selim Dursun, Eyüp Engin, Hakan Aran, Dr. Muammer Cüneyt Sezgin, Yiğit Bulut ve Emre Derman seçildi. Şirketten yapılan açıklamada, "Yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" denildi.