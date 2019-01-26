Türkiye kartta liderliğe koşuyor

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'de kartlı ödemeler geçtiğimiz yıl yüzde 21 büyüyerek 817 milyar TL'ye ulaştı. 2019'da bu rakamın 1 trilyon doları aşacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bu yıl yaygınlaşmaya başlayan toplu taşımada kart kullanımı ile birlikte Türkiye, işlem adedi bazında Avrupa liderliğine doğru ilerliyor.Kart sayısı bakımından Avrupa'nın en büyüğü unvanını geçtiğimiz yıllarda ele geçiren Türkiye, şu anda üçüncü durumda. İngiltere ve Fransa'nın gerisinde olan Türkiye'nin büyüme hızı ise bu iki ülkeden oldukça fazla.Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, "Satın alma gücü açısından bakıldığında işlem hacminde liderlik zor ama adet bazında Avrupa'da lider ülke konumuna gelebiliriz" dedi. Banka kartıyla yapılan ödemelerde kredi kartından daha hızlı yüzde 38 oranında artış olduğunun altını çizen Canko, "Banka kartlarında 2018 itibarıyla artık her 5 işlemden 3'ü alışveriş olarak gerçekleşirken, alışverişte banka kartı kullanımı tescillendi" diye konuştu.2018'de her 3 kartlı ödemeden 1'i banka kartlarıyla gerçekleştiğini vurgulayan Canko, geçen yıl kredi kartı sayısının yüzde 6, banka kartı sayısının ise yüzde 11 artış gösterdiğini ifade etti. Canko, "2018'de kredi kartı adedi 66.3 milyona, banka kartı adedi ise 146.4 milyona ulaştı. Böylece toplam kart adedi 213 milyon oldu" dedi.2018'de kartlı ödemelerle yapılan yabancı harcamalarında rekor kırıldığını da ifade eden Canko, "Yabancı kartlarla ülkemizde yapılan alışverişler geçen yılın 2 katına çıktı" diye konuştu.