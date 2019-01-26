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Ziraat, yurtdışında 100 noktaya ulaştı

Giriş Tarihi: 26.1.2019
Ziraat, yurtdışında 100 noktaya ulaştı
Dünyada en yaygın faaliyet ağına sahip Türk bankası olan Ziraat Bankası, 18 ülkede 100 noktada, müşterilerine hizmet vermeye başladı. Ziraat Bankası, bu ülkelerle Türkiye arasındaki dış ticaretin gelişimi ile ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinde önemli katkılar sağlıyor. Faaliyet gösterdiği coğrafyalara sadece bankacılık değil, sigorta, leasing, portföy yönetimi, ödeme sistemleri, finans teknolojileri ile ilgili hizmetleri de götüren Ziraat Bankası, böylece bulunduğu coğrafyalardaki finans sektörüne de faydalı olmayı hedefliyor.

140 YIL SONRA BİR İLK
Ziraat Bankası Kurumsal Mimari Grup Başkanı Dr. İlker Met, "Ziraat Finans Grubu olarak yurtdışındaki en önemli hedeflerimizden birisi de bulunduğumuz coğrafyaların Türkiye ile olan ekonomik ilişkilerine katkı sağlamak" dedi.
Karadağ'ın Bar kentinde açtıkları şube için de değerlendirme yapan Met, "Bar kentinde en son 1878'de bir Türk bankasının hizmet verdiğini biliyoruz. Böylece 140 yıl sonra Ziraat Bankası olarak Bar kentine tekrar 'merhaba' demekten gurur ve mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.
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Ziraat, yurtdışında 100 noktaya ulaştı
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