Ziraat, yurtdışında 100 noktaya ulaştı

Dünyada en yaygın faaliyet
ağına sahip Türk
bankası olan Ziraat
Bankası, 18 ülkede
100 noktada, müşterilerine
hizmet
vermeye başladı.
Ziraat Bankası, bu
ülkelerle Türkiye
arasındaki dış ticaretin
gelişimi ile ekonomik ilişkilerin
güçlendirilmesinde önemli katkılar
sağlıyor. Faaliyet gösterdiği coğrafyalara
sadece bankacılık değil, sigorta,
leasing, portföy yönetimi, ödeme sistemleri,
finans teknolojileri ile ilgili
hizmetleri de götüren Ziraat Bankası,
böylece bulunduğu coğrafyalardaki
finans sektörüne de faydalı olmayı
hedefliyor. 140 YIL SONRA BİR İLK
Ziraat Bankası Kurumsal Mimari Grup Başkanı Dr. İlker Met, "Ziraat Finans Grubu olarak yurtdışındaki en önemli hedeflerimizden birisi de bulunduğumuz coğrafyaların Türkiye ile olan ekonomik ilişkilerine katkı sağlamak" dedi.
Karadağ'ın Bar kentinde açtıkları şube için de değerlendirme yapan Met, "Bar kentinde en son 1878'de bir Türk bankasının hizmet verdiğini biliyoruz. Böylece 140 yıl sonra Ziraat Bankası olarak Bar kentine tekrar 'merhaba' demekten gurur ve mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.