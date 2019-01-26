Ziraat, yurtdışında 100 noktaya ulaştı

BUGÜN NELER OLDU

Dünyada en yaygın faaliyetağına sahip Türkbankası olan ZiraatBankası, 18 ülkede100 noktada, müşterilerinehizmetvermeye başladı.Ziraat Bankası, buülkelerle Türkiyearasındaki dış ticaretingelişimi ile ekonomik ilişkileringüçlendirilmesinde önemli katkılarsağlıyor. Faaliyet gösterdiği coğrafyalarasadece bankacılık değil, sigorta,leasing, portföy yönetimi, ödeme sistemleri,finans teknolojileri ile ilgilihizmetleri de götüren Ziraat Bankası,böylece bulunduğu coğrafyalardakifinans sektörüne de faydalı olmayıhedefliyor.Ziraat Bankası Kurumsal Mimari Grup Başkanı Dr. İlker Met, "Ziraat Finans Grubu olarak yurtdışındaki en önemli hedeflerimizden birisi de bulunduğumuz coğrafyaların Türkiye ile olan ekonomik ilişkilerine katkı sağlamak" dedi.Karadağ'ın Bar kentinde açtıkları şube için de değerlendirme yapan Met, "Bar kentinde en son 1878'de bir Türk bankasının hizmet verdiğini biliyoruz. Böylece 140 yıl sonra Ziraat Bankası olarak Bar kentine tekrar 'merhaba' demekten gurur ve mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.