Antalya’da 1.500 işletmede hasar var

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TarımSigortaları Havuz İşletmeleri A.Ş. (TARSİM) Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu, Antalya'da hortumun zarar verdiği tarım alanlarında 60 kişilik eksper grubunun hasar tespit çalışmalarına başladığını belirterek, "Planlamamıza göre hasarları önümüzdeki hafta üreticilerimize ödemiş olacağız" dedi. Satoğlu, Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde hortum nedeniyle hasarların oluştuğu tarım alanlarında incelemelerde bulundu. Afetin ağırlıklı olarak hortum, fırtına ve dolu şeklinde kendisini gösterdiğini dile getiren Satoğlu, "TARSİM'e 500 civarında sera, 400 civarında da açık alanda hasar ihbarı geldi. Bu sayının toplamda 1.500'e kadar çıkacağını tahmin ediyoruz" dedi. Geçen yılki afette Antalya'ya 25 milyon lira ödendiğini söyleyen Satoğlu, "Bu yıl bunun çok daha üzerinde bir hasar ödemesi Antalyalı üreticilerimize yapmış olacağız" diye konuştu. Antalya'da Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı 48 bin civarında üretici bulunduğunu belirten Satoğlu, "Poliçe sayımız ise yaklaşık 26 bin" açıklamasında bulundu.