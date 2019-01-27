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Bakan : Akıllı teknolojileri geliştiren 'lere ilk kez devlet olarak destek sağlamış olacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı : "KOSGEB bu hafta Girişim Destek Programı'nın çağrısına çıkacak. 'İmalat Sanayisinde Dijitalleşme' temasıyla başlatacağımız bu programın bütçesi 350 milyon lira olarak belirlendi. Sanayinin milli imkanlarla dijitalleşmesi adına önemli fırsatlar barındıran bu programla akıllı teknolojileri geliştiren KOBİ'lere ilk kez devlet olarak destek sağlamış olacağız."

Giriş Tarihi: 27.1.2019 13:43 Güncelleme Tarihi: 27.1.2019 13:50
Bakan Mustafa Varank: Akıllı teknolojileri geliştiren KOBİ'lere ilk kez devlet olarak destek sağlamış olacağız
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Bakan Mustafa Varank: Akıllı teknolojileri geliştiren KOBİ'lere ilk kez devlet olarak destek sağlamış olacağız
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