Ekonomiye güven ilave yatırım getirecek

BUGÜN NELER OLDU

İşletmelerinyatırım ve istihdam ajandası Türkiye ekonomisine duyulan güveni bir kez daha ortaya koydu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan araştırmaya göre işletmelerin yüzde 67.6'sı bu yıl ilave yatırım planlarken, 1 milyon 600 binin üzerinde istihdam hedefliyor. Teknolojik ve stratejik yatırımlar başı çekerken, en fazla yatırım yapılacak ilk 10 il İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Mersin, Antalya, Konya, Adana, Hatay ve Kocaeli olarak belirlendi. Yaklaşık 100 bin işletmeyle yüz yüze görüşülerek yapılan işgücü piyasası araştırması Türkiye'nin bu yıl da güçlü adımlarla yoluna devam edeceğini gözler önüne serdi. İŞKUR'un saha çalışmasında dikkat çeken bazı tespitler ve başlıklar şöyle: Bu yıl içinde yatırım yapmayı planlayan işyerlerinin gruplara göre dağılımına bakıldığında tüm işyeri büyüklüklerinde yüzde 67.6'sı ilave yatırımla hem işini hem işgücü sayısını artırmayı hedefliyor. Yüzde 24.5'i "teknolojik yatırım", yüzde 16.6'sı "stratejik yatırım" ve yüzde 10.9'u ise "diğer yatırım" türlerinde yatırım yapmayı planlıyor. İşyeri büyüklüğü arttıkça "ilave yatırım" ve "teknolojik yatırım" ve "stratejik yatırım" da artıyor.Araştırmaya göre, ilave yatırımda İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Adana, Konya, Hatay, Mersin, Antalya ve Samsun başı çekti. Teknolojik yatırımda İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Ankara, Adana, Kayseri, Manisa, Konya ve Tekirdağ ilk 10'da yer aldı. Stratejik yatırımda; İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Kocaeli, Antalya, Manisa, Adana, Mersin ve Kayseri ön plana çıktı. Diğer alanlardaki yatırımlarda da İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Kahramanmaraş, Mersin ve Gaziantep ilk onda yer aldı. Araştırma kapsamındaki işyerlerinden yüzde 37.9'u İŞKUR hizmetlerinden yararlandığını bildirdi.Gelecek bir yıl içinde yatırım yapmayı planlayan işyerlerinin sektörel dağılımı incelendiğinde; 2-9 istihdamlı işyerlerinde 886 bin 358 kişi, 10-19 istihdamlı işyerlerinde 210 bin 02 kişi ve 20+ istihdamlı işyerlerinde ise 520 bin 889 kişilik istihdam artışı olacağı öngörülüyor. Buna karşın emeklilik, kendi işini kurma, işten ayrılma gibi nedenlerle 2-9 istihdamlı işyerlerinde 4 bin 52 kişi, 10-19 istihdamlı işyerlerinde bin 288 kişi ve 20+ istihdamlı işyerlerinde ise 4 bin 261 kişilik istihdam azalışı olacağı tahmin ediliyor. Sonuç olarak 1 milyon 617 bin 259 kişilik istihdam artışına karşılık 9 bin 601 kişilik istihdam azalışı olmak üzere net 1 milyon 607 bin 668 kişilik istihdam artışı hedefleniyor.