Fenerbahçe her cephede kaybetti

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç 18 haftada üç teknik direktör değiştirmesine rağmen kötü gidişi durduramazken, borsada 'en değerli spor şirketi' unvanını ezeli rakibine kaptırdı.Ali Koç'un başkanlık yarışını kazandığı 3 Haziran 2018'den bu yana Fenerbahçe hisseleri borsada yüzde 56.4 değer kaybetti. Bu dönemde bedelli sermaye artırımı yaparak yatırımcının cebinden 150 milyon liraya yakın para da çekilirken, şirketin piyasa değeri 724.5 milyon liraya geriledi. Ali Koç'un başkanlık koltuğunda bulunduğu 8 aylık süreçte, tarihi kumpas olan şike sürecinin ilk 8 aylık dönemindeki yüzde 45'lik kayıptan fazla değer kaybedildi.Koç'un başkan olmasından bu yana Galatasaray hisselerindeki kayıp yüzde 18.4'te kaldı. Galatasaray 729 milyon TL ile piyasa değerinde Fenerbahçe'yi geride bıraktı. Haziran 2018'den bu yana hisseleri yüzde 50 değer kaybeden Beşiktaş'ın piyasa değeri 400.8 milyon TL'ye geriledi. Trabzonspor ise, geçen hafta alınan yüzde 200 oranındaki bedelli artırımın etkisiyle bu dönemde yüzde 60 düşerken son 1 haftadaki kayıp yüzde 21 oldu.Öte yandan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın ağustos sonunda 6.2 milyar lira olan borcu, kasımda 5 milyar 535 milyon liraya geriledi. Mayıs-ağustos arasında yüzde 45 yükselen euro, ağustos-kasım arasında yüzde 20'ye yakın değer kaybetmişti.