Otellere taban fiyat önerisi

Turist sayısında yaşanan artışın turizm gelirlerinde sağlanamaması nedeniyle bakanlık ve sektör oyuncuları yeni model arayışına girdi. Gelirleri artırmak amacıyla bazı sektör temsilcileri otellerde tıpkı uçaklarda olduğu gibi taban fiyat uygulamasının devreye alınmasını önerirken, otel yatırımcıları bunun uluslararası rekabet kurallarına aykırı olacağını, gelirin artması için belediye belgeli tesislerin Turizm Bakanlığı'na bağlanması gerektiğini vurguluyor.Turizm Bakanlığı yetkilileri ise gelir artırıcı her türlü öneri ve modele açık olduklarını belirtiyor. Taban fiyat modelinin de inceleneceğini aktaran bakanlık yetkilileri, "Turizm Geliştirme Fonu devreye alındıktan sonra sadece tanıtım değil bunun gibi gelir artırıcı modeller üzerinde de çalışacak. Ciddi bir fizibilite yapılması gerekiyor. Önerinin artı ve eksi yönleri masaya yatırılacak. Uluslararası rekabet kurallarına aykırı bir adım atılmaz. Ancak nasıl bir formül geliştirilebilir muhakkak incelenir. Bakanlık olarak geliri en kısa sürede artırmak istiyoruz" diyor. Türkiye'de rekabetin hâlâ fiyat üzerinden sürdüğünü belirten Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkan Yardımcısı Tunç Batum, uçaklardaki tavan fiyat modelinin otellerde taban fiyat olarak uygulanması gerektiğini belirtiyor.GETOB'un üyelerine taban fiyat önerisi sunduğunu aktaran Batum, "Ancak bu öneriyle sınırlı kalıyor. Pazarlama bütçesinden kısan, büyük tur operatörlerine karşı dik duramayan bazı oteller en küçük bir sıkıntıda fiyat kırıyor" dedi. Otellerde domino etkisinin olduğunu aktaran Batum, "Mart ayında Belek'teki 5 yıldızlı otellerin fiyat ortalaması örneğin 60 euro. Bunu bir otel 50 eurodan sattığında diğerleri de fiyatı kırmak zorunda kalıyor. 5 yıldızlı 50 euroya düşürdüğünde 2, 3 yıldızlılar da fiyatı çekmek zorunda kalıyor" şeklinde konuştu.Bundan en büyük zararı küçük otellerin yaşadığını anlatan Batum, "Fiyat üzerinden yürütülen rekabet nedeniyle küçük oteller maliyetine satış yapmak zorunda kalıyor. Bu otellerin ayakta kalması ve hatta yeni yatırım yapması için fiyat üzerinde rekabetin bitmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Turizm Bakanlığı'nın her bölge ve her ay için özel bir taban fiyat belirleyebileceğini dile getiren Batum, şunları anlattı: "Bakanlık bu tesisleri korumak için örneğin 'Mart ayı x bölgesi için 5 yıldızlı otellerin taban fiyatı 50 euro. Üzerinde satabilir ancak altına inemez' şeklinde bir uygulamayı gündemine alırsa fiyat üzerinden rekabete 'dur' denir. Kişi başı gelir de 2-3 yılda 650 dolardan 1.000 dolara çıkar."Otel yatırımcıları ise taban fiyat önerisinin uluslararası rekabete aykırı olduğunu ve bu modelin sıkıntı yaratabileceğini aktarıyor. Otel yatırımcıları öncelikli olarak Türkiye'deki tüm tesislerin Turizm Bakanlığı'na bağlanması gerektiğini vurguluyor. Bütün standart ve denetimlerin de Turizm Bakanlığı üzerinden yapılması gerektiğini aktaran sektör oyuncuları, "Bu konuyla alakalı Turizm Bakanlığı'nın İçişleri Bakanlığı ile görüşmeler yaptığını biliyoruz. Eğer belediye belgeli oteller Turizm Bakanlığı'na aktarılırsa otel kalitelerinde ciddi artış olur. Bu da bir yıl gibi kısa bir sürede geliri 1.000 dolar civarına taşır" diyor.