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için son dakika gelişmesi! Gram ve fiyatları ne kadar 28 Ocak...

Vatandaşlar konusundaki son dakika araştırmalarına devam ediyor. Haftanın ilk iş günü 28 Ocak Pazartesi ? Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde gram, çeyrek, yarım, tam ve hakkında son detayları bulabilirsiniz. Toplumsal hafıza ve alışkanlıklar kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece önemlidir, hem düğünlerde akla gelen ilk hediye hem de birikim aracıdır. İşte altın fiyatlarındaki son detaylar, değişiklikler ve anlık gelişmeler...

Giriş Tarihi: 28.1.2019 10:09
Altın fiyatları için son dakika gelişmesi! Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar 28 Ocak...

konusunda yeni gelişmeler yaşanırken bireylerin konu hakkındaki ilgili araştırmaları da devam ediyor. Özellikle sosyal hayatımızda altın son derece önemlidir, düğün ve nişan törenlerinde akla gelen ilk armağan altın takısıdır. Aynı zamanda evlerde biriktirilen altınlar da yatırım açısından çok önemlidir. 28 Ocak altın fiyatları ne kadar? Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde altın fiyatları konusundaki son rakamları derledik.

28 OCAK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Ülkemizde en çok satın alınan altın türü olsa da son yıllarda vatandaşların dikkati gram altına çevrilmiş durumda, düğünlerde ve törenlerde da tercih ediliyor. Gram altın bugün 220,22 TL'den alınırken 220,28 TL'den satılıyor.

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Altın fiyatları için son dakika gelişmesi! Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar 28 Ocak...
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