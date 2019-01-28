Altın fiyatları için son dakika gelişmesi! Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar 28 Ocak...

Altın fiyatları konusunda yeni gelişmeler yaşanırken bireylerin konu hakkındaki ilgili araştırmaları da devam ediyor. Özellikle sosyal hayatımızda altın son derece önemlidir, düğün ve nişan törenlerinde akla gelen ilk armağan altın takısıdır. Aynı zamanda evlerde biriktirilen altınlar da yatırım açısından çok önemlidir. 28 Ocak altın fiyatları ne kadar? Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde altın fiyatları konusundaki son rakamları derledik.

28 OCAK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Ülkemizde en çok satın alınan altın türü çeyrek altın olsa da son yıllarda vatandaşların dikkati gram altına çevrilmiş durumda, düğünlerde ve törenlerde gram altın da tercih ediliyor. Gram altın bugün 220,22 TL'den alınırken 220,28 TL'den satılıyor.