Duygusal zekâlı ilk araç hologramı Türkiye’den çıktı

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Türkiye'nin ilk otomobil hologramı olan Sophia kendini ilk SABAH'a tanıttı. Dünyanın 35 ülkesine otomobil dönüşüm hizmeti veren DizaynVip tarafından geliştirilen sanal robot, sesle mekaniğe komut verilmesini ve yanıt alınmasını mümkün kılıyor. Ayrıca sizinle duygusal bağ da kuruyor. Örneğin araca terli bindiğinizde klimayı aç derseniz, "Sırtınız terli şuan açmam sağlınızı etkileyebilir" yanıtı veriyor. Araçtaki yüzlerce komutu sesle yönetmenizi sağlıyor. Sistemi geliştiren DizaynVip Yönetim Kurulu Başkanı Erbakan Malkoç hayata geçirilen projeyi şu sözlerle anlattı: "Sophia'yı yapay zeka ile birleştirip, saniyenin 4'te 1'inde 100 bin siteyi birbiriyle kesiştirerek en doğru bilgiyi alabiliyoruz. Örneğin arabanın içinde bir Çinli konuşurken, ben Türkçe duyabiliyorum. Ben Türkçe konuşuyorum o Çince duyuyor. Ses frekansını havada değiştiriyoruz. Bu dünyada da bir ilk."Aynı zamanda Mercedes'in dünyada yetki verdiği tek geliştirici olan DizaynVip'in 3600 adet Made-in Turkey damgalı ürünü bulunuyor. Malkoç, başarı bu alandaki çalışmasını ise şu sözlerle anlattı: "Mercedes Benz, bir dünya devi. Şu an van tipi VIP araçlarının dönüşümünü bize emanet etmiş durumda. Sektörde alaylı ama olan bilginin değil, olmayan bilginin peşine düşen birisi olarak şunu söyleyebilirim ki otomobiller 10 yıl önce switch ile kontrol edilirken, benim dönüştürdüğüm otomobiller tablet ile kontrol edilebiliyordu. 5 yıl önce otomobil sektörü tablet ile kontrol etmeye geçerken, ben artık otomobillerle konuşmaya başlamıştım. Tüm bu özelliklerimiz bizi sürekli yenilik yapmaya zorluyor."