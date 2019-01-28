İstihdamda bahar havası başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

İş dünyası 2019 için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 1 milyon 200 bin istihdam sözü verirken, nisandan itibaren işgücü piyasasında bahar havası yaşanacak. Türkiye İş Kurumu araştırmasına göre nisan ayı itibarıyla Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 34 bin (yüzde 9.7 artış) istihdam bekleniyor. İmalat, toptan-perakende ve inşaat sektörü yaklaşık 723 bin kişiye iş kapısı açacak.İŞKUR'un Türkiye genelinde 100 bini aşkın işyerine yönelik araştırması işgücü piyasasının 2019 ajandasını da ortaya koydu. Araştırmaya göre mesleki açıdan istihdam artışında yüzde 13.5 ile "sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar" başı çekiyor. Bunu yüzde 11.7 ile "tesis ve makine operatörleri ve montajcılar" ve "nitelik gerektirmeyen meslekler" meslek grupları izliyor. Bu üç meslek grubunun net istihdam artış beklentisi yaklaşık 635 bin ve Türkiye'deki net artışın yüzde 61.4'ünü oluşturuyor.En az artış beklentisi ise yüzde 0.5'le "yöneticiler", yüzde 4.2'yle "büro hizmetlerinde çalışan elemanlar" ve yüzde 6.2'yle "profesyonel meslek mensupları" meslek gruplarında. İmalat, perakende, inşaat sektöründeki net istihdam artış beklentisi ise 723 bine ulaşırken, en az artış beklentisi yaklaşık 3 bin kişiyle finans ve sigorta faaliyetlerinde olacak.