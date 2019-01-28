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İşçiydi, patron oldu! 1 buçuk yılda...

’de yaşayan hayalini kurduğu pasta ve ev yemekleri üretimi yapan işletmeye 'den aldığı destekle kavuştu. İş yerini açmadan önce bir kafede çalışan genç girişimci, 1 buçuk yılda 22 çalışanı olan pastanenin patronu oldu.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2019 12:23 Güncelleme Tarihi: 28.1.2019 12:35
İşçiydi, patron oldu! 1 buçuk yılda...

Evli ve 1 çocuk annesi , Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının 50 bin lira hibe desteği ve daha sonra 100 bin lira sıfır faizli makine ekipman kredisi ile pasta ve ev yemekleri üzerine iş yeri kurdu.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan 22 kişiyi eden genç girişimci Buket Balaban, "Bir deli cesareti ile başladım. Daha önce bu anlamda hiç deneyimim yoktu, ne yemek yapmayı bilirdim ne de pasta yapmayı. Daha önce özel firmalarda yöneticilik yaptım. Bundan bir önceki işim bir kafede, özel bir sektörde yöneticilik yapmıştım oradan bir iş fikri oluştu neden ben yapmayım dedim ve eşime ben bir yer açmak istediğimi söyledim" dedi.

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İşçiydi, patron oldu! 1 buçuk yılda...
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