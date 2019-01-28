Kenevir üretimi enflasyonu düşürecek

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevir üretimi enflasyonu da aşağı çekecek. Endüstriyel kenevir üretiminin artırılmasıyla et üretim maliyetlerinin yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan yem maliyetleri de düşecek. Bugün yem sanayinde hammaddenin büyük kısmı ithal ediliyor. Türkiyem- Bir Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Karakuş, kenevir küspesinin hayvanlarda yem hammaddesi olarak kullanılabildiğine dikkat çekerek, "Türkiye'nin 2023 yılında yem ihtiyacı 30 milyon ton. Endüstriyel kenevir üretimiyle yem maliyetleri, fiyatlar aşağı düşecek" dedi.Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Karakuş, kenevir üretiminin ithalata dayalı yem sanayine etkisini ve sektöre ilişkin talepleri anlattı Hayvanlara verilecek kenevir küspesinin sütte insan sağlığına yararlı Omega-3 ve Omega-6 gibi yağ asitlerinin içeriği artırabileceğine dikkat çeken Karakuş, "Kenevir gibi alternatif yem hammaddesi sağlanırsa fiyatların düşmesi de kolaylaşacak. Kenevir üretimi ekonomiye önemli katkı sağlayacaktır" dedi. Yağlı tohum üretiminin iç talebi karşılamaya yeterli olmadığını kaydeden Karakuş, "Endüstriyel kenevirin küspesi hayvan yemi olarak kullanılabiliyor" diye konuştu. Türkiye'nin 2023 yılında büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kaba ve kesif yem ihtiyaçlarının doğal yem cinsinden yaklaşık 18 milyon ton olduğunu belirten Karakuş, "Besilik dana ithalatı her çiftliğin kapasitesine göre serbest bırakılmalı. Besilik dana ithalatında gümrük oranları ile yurt içindeki besiciler koruma altına alınmalı" dedi.Giresun Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Bahadır Koz, Türkiye'de tarım alanlarının yüzde 15'ine kenevir ekilmesi durumunda bu üründen yılda 31,5 milyon ton biyodizel üretilebileceğini söyledi. Koz, yaptığı açıklamada, çok sayıda gelişmiş ülkede üretilen kenevirin çeşitli sektörlerde kullanıldığını belirterek, dünyada "mucize bitki" olarak lanse edildiğini de sözlerine ekledi.