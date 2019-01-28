SAHA İstanbul gücünü yurtdışına taşıyacak

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Türk savunma ve havacılık sanayisinde önemli sorumluluklar üstlenen Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul), ürün ve kabiliyetleriyle yurt dışı pazarlara açılacak. SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, kümelenmenin 2018'deki faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Haluk Bayraktar, savunma, havacılık ve uzay sanayisi alanlarında Türkiye'nin teknolojik dönüşümü ile milli teknoloji hamlesine destek vermek amacıyla çalışan SAHA İstanbul'un, 2018 yılını 314 faaliyetle tamamladığını söyledi. Bayraktar, şöyle konuştu: "Yönetim ve ekip arkadaşlarımız, Türkiye'nin teknolojik gelişimi için adeta hiç durmadan bir toplantıdan diğerine koşarak geçtiğimiz yılı geride bıraktı. Bu kapsamda ekibimiz geçtiğimiz yıl 116 firma ziyareti ve toplantısı yaptı, 76 kez de kamu, kurum ve üniversitelere ziyaretler gerçekleştirerek toplantılara katıldı. 11 kez yönetim kurulu, 21 kez komite, 13 kez proje ve 20 kez de SAHA EXPO toplantıları gerçekleştirdik. Yıl içinde 9 kez yabancı delegasyonlar ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldik. 14 adet SAHA İstanbul etkinliği düzenledik. 24 kez düzenlenen etkinliklere iştirak ettik. Yurt çapında 8 fuara katıldık. Şimdi sıra Türkiye'nin, ihracatçı ülkeler konumuna gelmesi için gücümüzü yurt dışına taşımaya geldi."