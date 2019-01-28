Turkcell, çocukları "Dijital Zeka DQ" ile dijital dünyaya hazırlıyor

Turkcell'in çocukları dijital dünyanın risklerinden korumak, onları dijital dünyaya hazırlamak, dijital vatandaşlık yetenekleri kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği "Dijital Zeka DQ" platformunun tanıtımı, "dijital zeka" kavramının yaratıcısı ve DQ Enstitüsü Kurucusu Güney Koreli bilim insanı Dr. Yuhyun Park ile Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ve çocukların katılımıyla gerçekleştirildi.

Verilen bilgiye göre, başlatılan eğitim seferberliği kapsamında, 8-12 yaş arası öğrencilere yönelik hazırlanan programla, çocuklar oyunlaştırılmış eğitim platformunda, dijital dünyadaki tehlikelerin farkına varacak, fırsatları ise daha iyi değerlendirebilecek ve kendilerini korumayı öğrenecek. DQ Enstitüsü ile yapılan iş birliği ile Dijital Zeka DQ, Türkiye'ye kazandırılırken, çocukların oyun oynayarak dijital kimlik kazanmasına imkan sağlanacak.

Çocuklar, Dijital Zeka eğitimi kapsamında hazırlanan interaktif içeriklerle, sekiz başlık altında dijital zeka yeteneklerini kazanacak.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, platformun hitap ettiği çocukların dijital dünyadaki fırsatlarına işaret ederek, dijitalin günümüzdeki yeri ve önemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çocukların günde ortalama 2 saat tablet kullandığını, bu 2 saatin yüzde 77'sinde de oyun oynadığını bildiren Terzioğlu, yüzde 79 da eğitim amaçlı kullanıldığını söyledi. Terzioğlu, günümüzde dünyada bir yandan bilginin özgürleştiğine, yanı sıra internetin de riskleri bulunduğuna dikkati çekerek, "Dünyada her iki çocuktan bir tanesi, interneti kullanırken tehlikelerle, zorluklarla karşılaşıyor, Türkiye'de bunun bir tık altındayız, yüzde 47'si çocuklarımızın interneti kullanırken bazı risklerle karşılaşıyor. Bu güzel bilgi birikimini, yönetebilmemiz, kullanabilmemiz mümkün." ifadelerini kullandı.

Söz konusu riskler hakkında çocuklara bilgi veren Terzioğlu, internetteki çocukların yüzde 69'unun hiç tanımadıkları insanlarla iletişim içinde olduklarını kaydetti.

Kaan Terzioğlu, günlük hayatta tanımadıkları insanlarla konuşmak için çocukların ailelerinden izin aldıklarını anımsatarak, çocuklara, internetin de dijital bir park olduğunu, orada da tanınmayan insanlarla konuşurken bir takım tedbirler almaları tavsiyesinde bulundu.

"SON 10 SENE İÇİNDE BİZ YETİŞKİNLER, ZAMAN ZAMAN BU HATAYA DÜŞTÜK, YALAN HABERLERE İNANDIK"

Dijital dünyayı doğru yönetebilmek için çocuklara neler yapılması gerektiğini anlatan Terzioğlu, şunları söyledi:

"Dijital Zeka DQ'yu Türkiye'ye bu yüzden getirmek istedik. Programla çocuklarımızın geleceğin dijital dünyasına ne kadar hazır olduğunu ölçeceğiz, dijital kimliklerini yaratmalarına yardım edeceğiz, siber tehlikelere karşı korunmayı öğreteceğiz, eleştirel düşünme alışkanlığını size tanıtacağız. Son 10 sene içinde biz yetişkinler, zaman zaman bu hataya düştük, yalan haberlere inandık. Bu eleştirel düşünceyi, bu eğitim programı ile beraber çocuklar da kazanacak.

Dijital yaratıcılık ve girişimcilik çocukların geleceği. Bu amaçla dijital zeka projesini Türkiye'ye getirdik. Amacımız 'Dijital parq' adını verdiğimiz dünya içinde çocukları hem dijital dünyaya hazırlamak, dünyada bu alanda lider olmalarını, Türkiye'nin bayrağını en iyi dijital liderler olarak çocukların taşımasını sağlamak, diğer taraftan da çocukları geleceğe hazırlarken, onlar yeni kariyer ve yeni yetkinliklerle donatmak."

Eleştirel düşünce açısının önemine vurgu yapan Terzioğlu, internette var diye hiç bir şeyin doğru kabul edilmemesi gerektiğini dile getirdi. Bunun yetişkinlerin yaptığı hatalardan biri olduğuna dikkati çeken Kaan Terzioğlu, platformun içeriği ile ilgili çocuklara tanıtım sunumu yaptı.

"ÇOCUKLARIN YÜZDE 10'U İNTERNETTE TANIŞTIKLARI İNSANLARLA, İNTERNET DIŞINDA GÖRÜŞÜYOR"

DQ Enstitüsü Kurucusu Güney Koreli bilim insanı Dr. Yuhyun Park ise günümüz çocuklarının çok özel bir nesil olduğunu, dijital dünyaya doğduklarını anımsatarak, bunun çok büyük bir güç anlamına geldiğini anlattı.

İnternet sayesinde çocukların küresel ölçekte bilgiye kolay erişimine işaret eden Dr. Yuhyun Park, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aynı zamanda birçok korku da var. Raporlara göre, çocuklarımızın yarısından fazlası en az bir defa siber riske maruz kalmış, Türkiye dünya ortalamasının biraz altında ama yine de yüzde 50'ye yakın. Çocuklar dijital eğlence araçlarını haftada 24 saat kullanıyor ve yüzde 90'ının en az bir sosyal medya hesabı var, yüzde 40'ı kötü niyetli mesajlara maruz kalıyor.

Çocukların yüzde 20'si çevrimiçi cinsel davranışa maruz kalıyor ve yüzde 10'u internette tanıştıkları insanlarla, internet dışında görüşüyor, yüzde 10'da da oyun bağımlılığı var. Siber risk, çok büyük bir tehlike."

Dr. Yuhyun Park, çocukların eğitim ve bilinçlendirmelerle teknolojinin efendisi olabileceğinin altını çizerek, Türklerin atları sevdiğine dikkati çekerek, çocukların aynen bu şekilde teknolojiyle yarışmak yerine onu kullanmayı öğrenmesi gerektiğini dile getirdi. Platformun Türkiye'de hayata geçmesinin önemine dikkati çeken Dr. Park, platform kapsamındaki içerikle çocukların dijital dünyayı nasıl kullanması gerektiğini öğreneceklerine işaret etti. Toplantıda, platformun yeni reklam filmi de tanıtıldı. Toplantıya katılan çocuklar, kendileri için kurulan fuaye alanında platformu deneyimleme fırsatı buldu.