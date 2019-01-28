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Ünlü iş adamı hayatını kaybetti!

'ın Onursal Başkanı 92 yaşında vefat etti.

Giriş Tarihi: 28.1.2019 12:10
Ünlü iş adamı hayatını kaybetti!

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ın babası İsmet Yorgancılar, 92 yaşında vefat etti. İzmir'deki evinde yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybeden İsmet Yorgancılar'ın cenazesi, bugün Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Soğukkuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

1927'de Aydın Nazilli'de dünyaya gelen İsmet Yorgancılar, erken yaşta iş yaşamına atıldı. 1945'te yerleştiği İzmir'de yorgan dikerek iş hayatına başlayan Yorgancılar, 1968'de sanayiciliğe adım atarak Türkiye'nin ilk el aletleri üreticisi İzeltaş'ın temellerini attı. Kısa zamanda fabrikasını büyüten Yorgancılar, ilerleyen yaşına rağmen girişimcilikten vazgeçmeyen yapısıyla tanınıyordu.

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Ünlü iş adamı hayatını kaybetti!
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