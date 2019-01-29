Antalya'daki hortumun bilançosu ağır oldu! "Devlet gerekeni yapacak"

Antalya geçtiğimiz günlerde tarihinin en büyük hortum faciasını yaşadı. 13 yaşındaki bir kız çocuğu ile bir belediye işçisinin yaşamını yitirdiği faciada, sera ve tarım alanlarında milyonlarca liralık zarar meydana geldi.

"DEVLET GEREKENİ YAPACAK!"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'daki zararın 100 milyon TL olduğunu söyleyerek devletin gerekeni yapacağını ifade etmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, "Yaptığımız tespit çalışmalarında Kemer'de 10 ağır, 127 az hasarlı bina, Kumluca'da 2 yıkık, 11 ağır hasarlı ve 78 az hasarlı bina, Finike'de 3 hasarlı binamız mevcut. Muratpaşa ilçesinde yapılan tespit çalışmasında ise 3 ağır, 81 az hasarlı bina var. Antalya'da ön hasar tespit çalışmaları neticesinde, iki günlük hortum ve sel sebebiyle toplamda 315 binada hasar tespit ettik. Tüm Antalyalılara geçmiş olsun." açıklamasında bulunmuştu.