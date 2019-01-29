Elazığ Millet Bahçesi’nin ihalesi yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), hükümetin ikinci 100 günlük icraat programı kapsamında yürütülen millet bahçeleri yapımı için ihalelerine hızla devam ediyor. Elazığ'da içerisinde millet kıraathanesinin de olacağı millet bahçesinin ihalesi dün yapıldı.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Elazığ-Malatya karayolu üzerinde, Atatürk Caddesi ve Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nin kesişim noktasında bulunacak Elazığ Millet Bahçesi, merkezi bir konumda olacak. İçerisinde yürüyüş parkurlarının, tematik bahçelerin, etkinlik alanlarının, seyir teraslarının olacağı Elazığ Millet Bahçesi, toplamda 30 bin 616 metrekarelik bir alanda yer alacak. Millet Bahçesi içerisinde ayrıca bin 500 metrekarelik alanda da Şehitler Meydanı yapılacak.

435 METREKARELİK MİLLET KIRAATHANESİ

Elazığ Millet Bahçesi projesi içerisinde, 435 metrekarelik alanda millet kıraathanesi de yapılacak. Millet kıraathanesinin içerisinde okuma salonları, kütüphane, dinlenme alanları olacak. 305 metrekare kapalı alanı, 130 metrekare terası olacak millet kıraathanesinde kitap okuyup ders çalışacak öğrenciler, ücretsiz internet ve ikramlarda yararlanabilecek.

Millet bahçesi içerisinde yer alan tematik bahçelerin bitkisel peyzaj tasarımında Lale, Sümbül, Güller, Mevsimlik Çiçekler ve yer örtücüler kullanılacak. Bin 300 metrekarelik alanda yansıtma havuzu yer alacak. Elazığ Millet Bahçesi'nde koşu, yürüyüş ve gezinti parkurunun kenarında, millet bahçesinin girişlerine yakın noktalarda 5 adet çeşme yapılacak.