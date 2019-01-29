Kadın girişimcilerin artması kalkınmanın itici gücü

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Kadınve Demokrasi Derneği (KADEM) ile TÜBİTAK Marmara Teknokent'in (MARTEK) işbirliğiyle hayata geçirilen İnovasyonda Kadın Projesi 4. Girişimcilik Kampı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kadınların karar sürecinde yer aldığı ve yönetici olduğu oran ne kadar artarsa Türkiye olarak verimliliğimiz ve gelir düzeyimiz o oranda artacaktır" dedi. Pekcan, kadınların 15 yıl öncesine göre ekonominin daha çok içinde olduğunu ifade ederek, "2006'da kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 24.9 iken, Ekim 2018'de bu rakam yüzde 34.8" ifadelerini kullandı.KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, her yıl katılımcılar arasından ilk 5 kişiye projenin yazım aşamasından üretimine kadar özel eğitim ve danışmanlık hizmetleri verdiklerini söyledi. KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise, tüm dünyada ve Türkiye'de de ekonomik kalkınmanın yolunun girişimcilikten geçtiğine vurgu yaptı. Bayraktar, "Kadın girişimcilerin sayısının artması hem ülkenin ekonomik kalkınmasında itici kuvvet oluyor hem de kadınların güçlendirilmesi anlamına geliyor. Kadınlarımızın kendilerinde var olan girişimci ruhu ve potansiyeli, topluma faydalı hale getirmek adına ihtiyaçları duygular, özgüven ve cesarettir. Bize düşen ise bunları bu yolda desteklemektir" şeklinde konuştu. Kadınların gelenekselleşen meslek gruplarının dışına çok çıkamadığının altını çizen Bayraktar, "Teknik bilimlerdeki öğrencilerin yüzde 70'i erkek. İşveren olarak çalışan girişimcilerimizin büyük bir kısmı da erkekler" diye konuştu.KADEMİnovasyonda Kadın 4. Girişimcilik Kampı'na katılarak ilk beşe giren Nurcan Gökkaya (Swap Üretimi Projesi), Tuba Kul Köprülü (Turkuaz DNA İzolasyon Kiti Projesi), Esen Doğan BATAKİT (Bağışıklık Tarama Kiti Projesi), Ebru İbar (Yarı veya Tam Bağımlı Yatan Hastalardan Oluşan Komplikasyonları Önleme Projesi), Elif Esen (Patho Biyosensör Projesi) KADEM'den 25'er bin liralık finansal destek alıp kendi şirketlerini kurdular.