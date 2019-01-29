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Konutta 15 yılın en büyük fırsatı var

Giriş Tarihi: 29.1.2019
Konutta 15 yılın en büyük fırsatı var
Babacan Holding CEO'su Mehmet Babacan, yeni dönemde konutun daha da kıymetleneceğini, bu nedenle konutta son 15 yılın en büyük fırsatı ile karşı karşıya olduklarını belirtti. Babacan, "Yeni dönemde sektörümüzde dikey yapılaşmanın yerini yatay yapılaşma alacak. Yapılan konut sayıları da azalacak. Dolayısıyla konut daha da kıymetlenecek. Bugün satın alınan bir konut, yatırımcıya 3 yıl sonra fiyatının 3 katına varan bir kazanç sağlayacak. Konut sayısı azalırken, yatırımcıya sunduğumuz katma değer artacak" değerlendirmesinde bulundu.
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Konutta 15 yılın en büyük fırsatı var
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