Konutta 15 yılın en büyük fırsatı var

BUGÜN NELER OLDU

BabacanHolding CEO'su Mehmet Babacan, yeni dönemde konutun daha da kıymetleneceğini, bu nedenle konutta son 15 yılın en büyük fırsatı ile karşı karşıya olduklarını belirtti. Babacan, "Yeni dönemde sektörümüzde dikey yapılaşmanın yerini yatay yapılaşma alacak. Yapılan konut sayıları da azalacak. Dolayısıyla konut daha da kıymetlenecek. Bugün satın alınan bir konut, yatırımcıya 3 yıl sonra fiyatının 3 katına varan bir kazanç sağlayacak. Konut sayısı azalırken, yatırımcıya sunduğumuz katma değer artacak" değerlendirmesinde bulundu.