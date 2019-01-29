Paperworld'de Türk kırtasiyecilerinin rüzgarı esti

Türkiye Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı ve Türkiye'nin Frankfurt Ticaret Ataşesi Tansu Günendi de fuarda Türk firmalarını ziyaret ederek destek verdiklerini dile getirdiler. Stantların bir an boş kalmadığı fuarda açıklama yapan TÜKİD Başkanı Vecdet F. Şendil de "Türkiye, Çin'e alternatif oluşturuyor. Gün geçtikçe imalatımız ve ihracatımız artıyor. İstanbul Kırtasiye-Ofis Fuarımız da alanında dünyanın 3'üncüsü konumuna geldi" dedi.

Türk kırtasiye firmaları dünyanın en büyük kağıt, kırtasiye ve ofis malzemeleri fuarı Messe Frankfurt Paperworld'de büyük bir ilgi ile karşılandı. 29 Ocak'a kadar devam edecek fuara en yeni ürünleri ile çıkarma yapan firmaların stantları misafir akınına uğradı. Ürünleri tek tek inceleyen ziyaretçiler, Türk ürünleri hakkında bilgi aldı. 29 Ocak'a kadar devam edecek fuarda Türkiye'nin bu yıl 41'i Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) üyesi toplam 68 firma ile yerini aldığını belirten TÜKİD Başkanı Vecdet F. Şendil, "Geçtiğimiz yıl 35'i TÜKİD üyesi olmak üzere 44 firma ile katılmıştık. Katılımcı firma sayımızda yüzde 68 civarında artış var. Bu rakamlar gösteriyor ki buraya katılan firmalar istedikleri verimi alabiliyorlar, ihracatlarını arttırabiliyorlar" dedi.

'ÜZERİMİZE DÜŞEN NE VARSA YAPACAĞIZ'

Fuarda Türk firmalarını ziyaret eden Türkiye Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı ve Türkiye'nin Frankfurt Ticaret Ataşesi Tansu Günendi de hem Türk firmalarının katılımından hem de ziyaretçilerin Türk ürünlerine olan ilgisinden memnuniyet duyduklarını, olumlu geri bildirimler aldıklarını belirttiler. Fuara katılım sayısının her geçen yıl artmasının ekonomik gelişim açısından çok önemli ve ihracatımıza katkı sağlayacak bir faktör olduğunu belirten Karartı, şunları kaydetti: "Biz, Ekonomi Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlarımızla firmalarımızın fuara katılımını ciddi anlamda teşvik ediyoruz. Teşvik programlarımız var. Bugün TÜKİD Başkanı Vecdet Bey ile de fuara katılan firmalarımızın sorunlarını konuştuk. Onlarla ilgili de bizim üzerimize düşen ne varsa gerekli girişimlerde bulunacağız."

İHRACATIMIZ ARTIYOR

Başkonsolos Karartı ve Ticaret Ataşesi Günendi'nin ziyaretinden dolayı çok mutlu olduklarını belirten Şendil, fuarda sektör ve Türkiye'nin konumu hakkında bilgi verdi. Özellikle Çin'in tüm dünyanın ihracat ve ithalatını yaptığı büyük bir merkez olduğunu ifade eden Şendil, ancak Türkiye'nin de kırtasiye ürünlerinde kendi hinterlandında yaklaşık 400 milyonluk nüfusta ciddi bir etkisi olduğunu dile getirdi. Şendil, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye, Avrupa, Türki Cumhuriyetler, Orta Doğu, Balkanlar ve Afrika ülkeleri dediğimiz zaman buralarda Çin'e alternatif oluşturuyor. Türkiye'de kırtasiye imalatının arttığını da görüyoruz. Ürün gamımız genişliyor gittikçe. İmalat arttıkça ihracat da artıyor. Bu saymış olduğum hinterlantta Türk ürünlerinin hem itibarı hem kalite değeri hem de hizmet değeri artıyor. Türkiye ihracata çok hakim. Firmalarımız hem üretim hem hizmet hem de zamanında teslimat konusunda kendini her geçen gün geliştiriyor. Daha da iyi noktalara geliyoruz."