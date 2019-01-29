The Bo Viera’nın inşaatı tam gaz

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BESAGrup'un 200 milyon dolarlık yatırım ile Bodrum'da hayata geçireceği "The BO Viera" projesi, söz verilen tarihe yetiştirilmek üzere hızlandırıldı. BESA Grup projelerinin toplam yatırım bedelinin 600 milyon TL civarında olduğunu ileten BESA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, "The BO Viera projemiz Bodrum'da inşaatına devam edilen ender projelerden" dedi. BESA Grup Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci de, "Yoğun geçen ön talep aşamasından sonra, satışlara da geçtiğimiz yıl itibarıyla başlamıştık. Satışa çıktığımız etabın yüzde 25'i alıcı buldu" diye konuştu.