HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Altın fiyatları için son dakika gelişmesi - Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 30 Ocak...

için son dakika gelişmesi - Gram ve fiyatları ne kadar oldu? 30 Ocak...

Haftanın ortasında vatandaşlar konusunda son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Ülkemizde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer altın fiyatları hakkında en detaylı bilgileri ve son detayları haberimizde bulabilirsiniz. 30 Ocak gram, çeyrek, yarım, tam ve için en doğru adrestesiniz. Sosyal olarak da önemli bir öge olan altın, birikim açısından da son derece önemli ve değerlidir. Düğünlerde ve törenlerde akla gelen ilk hediyelik nesnedir.

Giriş Tarihi: 30.1.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 30.1.2019 09:47
Altın fiyatları için son dakika gelişmesi - Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 30 Ocak...

Toplumsal hafıza ve ortak değerler kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece önemli ve değerlidir. Düğünlerde ve nişan gibi törenlerde vatandaşlar tarafından akla gelen ilk armağan altındır. Bu durum nesillerden nesile devam eden bir alışkanlıktır ve toplumsal bağları kuvvetlendirir. bugün ne kadar oldu? 30 Ocak altın fiyatları hakkında en detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Dolar ve eurodan bağımsız olarak altın, ülkemizde tercih edilen birincil birikim yöntemidir. Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri, anlık değişimler burada.

30 OCAK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Ülkemizde çeyrek altından sonra en çok tercih edilen altın türü gram altındır. , özellikle fiyatlarındaki artıştan sonra vatandaşın gözdesi olmuş durumda. 30 Ocak Çarşamba günü 224,28 TL'den alınan gram altın 224,32 TL'den satılıyor.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatları için son dakika gelişmesi - Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 30 Ocak...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN