Altın fiyatları için son dakika gelişmesi - Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 30 Ocak...

Toplumsal hafıza ve ortak değerler kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece önemli ve değerlidir. Düğünlerde ve nişan gibi törenlerde vatandaşlar tarafından akla gelen ilk armağan altındır. Bu durum nesillerden nesile devam eden bir alışkanlıktır ve toplumsal bağları kuvvetlendirir. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 30 Ocak altın fiyatları hakkında en detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Dolar ve eurodan bağımsız olarak altın, ülkemizde tercih edilen birincil birikim yöntemidir. Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri, anlık değişimler burada.

30 OCAK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Ülkemizde çeyrek altından sonra en çok tercih edilen altın türü gram altındır. Gram altın, özellikle çeyrek altın fiyatlarındaki artıştan sonra vatandaşın gözdesi olmuş durumda. 30 Ocak Çarşamba günü 224,28 TL'den alınan gram altın 224,32 TL'den satılıyor.