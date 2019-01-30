Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3,9 trilyon lira oldu

BDDK tarafından, aralık ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, aralık sonunda Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3 trilyon 867 milyar 135 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2017 sonuna göre 609 milyar 292 milyon lira arttı. Bu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 394 milyar 740 milyon lira, menkul değerler 477 milyar 873 milyon lira oldu. 2017 sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 18,7, krediler yüzde 14,1 ve menkul değerler toplamı yüzde 19 yükseldi.

Kredilerin takibe dönüşüm oranı, aralıkta yüzde 3,87 düzeyinde gerçekleşti.

SEKTÖRÜN DÖNEM NET KARI 53 MİLYAR 522 MİLYON LİRA OLDU

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat aralıkta 2017 sonuna göre yüzde 19 artarak 2 trilyon 35 milyar 965 milyon lira oldu.

2017 sonuna göre öz kaynak toplamı yüzde 17,4 artarak 421 milyar 185 milyon liraya ulaştı. Aralık 2018 döneminde sektörün dönem net karı 53 milyar 522 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı da yüzde 17,27 seviyesinde gerçekleşti.