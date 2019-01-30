Benzin fiyatlarında 17 kuruş indirim

BUGÜN NELER OLDU

Benzininlitre fiyatında bugünden geçerli olmak üzere 17 kuruş indirim yapıldı. Ankara'da ortalama 6.27 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6.10 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6.20 liradan 6.03 liraya, İzmir'de 6.25 liradan 6.08 liraya inecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. Son indirimin pompa fiyatlarına yansımasının ardından benzin birçok ilde motorinden ucuz hale gelecek. Benzin fiyatları motorin fiyatlarından, Van'da 8, Antalya'da 7, Diyarbakır'da 6, Erzurum'da 4, Mersin'de 3, İstanbul ve Adana'da 2, Kars ve İzmir'de ise 1 kuruş düşük olacak. Ankara'da benzin fiyatı motorinden 1 kuruş fazla olacak. Trabzon'da ise fiyatlar eşitlenecek.