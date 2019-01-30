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fiyatlarında 17 kuruş indirim

Giriş Tarihi: 30.1.2019
Benzin fiyatlarında 17 kuruş indirim
Benzinin litre fiyatında bugünden geçerli olmak üzere 17 kuruş indirim yapıldı. Ankara'da ortalama 6.27 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6.10 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6.20 liradan 6.03 liraya, İzmir'de 6.25 liradan 6.08 liraya inecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. Son indirimin pompa fiyatlarına yansımasının ardından benzin birçok ilde motorinden ucuz hale gelecek. Benzin fiyatları motorin fiyatlarından, Van'da 8, Antalya'da 7, Diyarbakır'da 6, Erzurum'da 4, Mersin'de 3, İstanbul ve Adana'da 2, Kars ve İzmir'de ise 1 kuruş düşük olacak. Ankara'da benzin fiyatı motorinden 1 kuruş fazla olacak. Trabzon'da ise fiyatlar eşitlenecek.
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Benzin fiyatlarında 17 kuruş indirim
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