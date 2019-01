Buckingham’a komşu projede yaşam başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Uluslararası arenada en çok iş yapan 86 müteahhitten biri olan Ant Yapı, İngiltere'deki ilk projesi olan Belgravia Gate'i tamamladı. Proje şehrin önemli noktalarından Buckingham Sarayı ve Hyde Park'ın yakınında konumlanıyor. Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, "Yüzyıllardır Türklerin Avrupa'daki simgesi hâline gelmiş 'hilal' sembolünün projemizle bağını hoş bir tesadüf olarak nitelendiriyoruz. Belgravia Gate, 40 milyon pound kontrat bedelli ve 10 bin metrekare büyüklüğünde. Projenin iç dizaynında Türkiye'den özel olarak götürülen 9 milyon pound değerinde yüksek kaliteli mermer ve ahşap ürünler kullanıldı" diye konuştu. Okay, "Rusya'da 25 şantiyemiz devam ederken, Amerika'da Florida-Miami ile New York'ta kurduğumuz şirketler ve ofislerimizle proje geliştirme çalışmalarını sürdürüyoruz" dedi.