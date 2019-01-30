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Dolar fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! bugün ne kadar kaç tl?

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Öyle ki son dönem de belirli bir nokta da kalamayan ve hareketli günler geçiren kur ile ilgili vatandaşların da araştırmaları devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet 'nın bugün saat 10.30'da açıklayacağı yılın ilk raporu öncesi oldukça dalgalı bir durum seyrediyordu. Açıklanmaya az bir süre kala 5.30 seviyesine kadar geriledi. Peki bugün ne kadar? Dolar fiyatları ile ilgili uzman yorumları, analistler ve son dakika gelişmeleri burada...

Giriş Tarihi: 30.1.2019 09:37
Dolar fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! Dolar ve euro bugün ne kadar kaç tl?

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Dün sabah saatlerine kadar dalgalı bir seyir izleyen kur özellikle TCMB'nin bugün saat 10.30'da açıklayacağı yılın ilk enflasyon raporu öncesi yönünü aşağıya doğru çevirdi. son 1 haftadır oldukça dalgalı bir seyir izleyen ve düşüşeceği veya çıkacağı konusunda bireylerin kararsız kaldığı dolar 5.30 seviyelerini gördü. Uzmanların tahmini ise bu konuda doların 5.50'nin altında kaldığı her sürede daha da aşağıya ivmelenerek düşeceğini tahmin ediyorlar. Peki dolar ve euro ne kadar? İşte o sorunun yanıtı...

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?


DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Döviz kurları arasında euronun aksine ülkemizde daha popüler olsa da vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen yatırım aracı her zaman altın olmuştur. Merkez Bankası'nın enflasyon raporunu açıklayacağı bugün öncesinde dolar ivmeli bir düşüş yaşadı ve 5.30 seviyesini gördü. Enflasyon raporunun açıklanması ile birlikte ise rakamın ne olacağı merak konusu oldu.

EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro'da güne düşüşle başladı. Yüzde 0.05'lik bir kayıp yaşayan euro şuan da 6.07 seviyesinde bulunuyor.

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Dolar fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! Dolar ve euro bugün ne kadar kaç tl?
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