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Dönerde yağ oranı yüzde 25’i geçemeyecek

Giriş Tarihi: 30.1.2019
Dönerde yağ oranı yüzde 25’i geçemeyecek
Dönerin içerdiği yağ oranı kütlece en çok yüzde 25, kanatlı eti dönerinin içerdiği yağ oranı ise kütlece en çok yüzde 20 olarak belirlendi. Kasap, market gibi perakende işletmelerde köfte üretiminde günlük 10 kilogramlık miktar sınırı ise kaldırıldı. Hazırlanmış kırmızı et karışımı olarak sadece pişmemiş köfte ve yöresel ürünler (tantuni, Kilis tava, kağıt kebabı gibi), büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvan karkas etlerinden günlük olarak üretilip satışa sunulabilecek. Gıda işletmecilerine hükümlere uyum için 31 Aralık'a kadar süre tanındı.
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Dönerde yağ oranı yüzde 25’i geçemeyecek
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