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Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son durum ne? ile ilgili yeni gelişme var mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar () konusu uzun zamandır gündemi meşgul ediyor. Öyle ki konuyla ilgili araştırmalar her gün artarak devam ediyor. Siyasi isimlerden gelen açıklamaları merak içinde bekleyen bireyler Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son durum ne? sorusunu araştırıyorlar. EYT çıkacak mı? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 30.1.2019 11:45
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son durum ne? EYT ile ilgili yeni gelişme var mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorunu uzun süredir gündemi meşgul eden konular arasında yer alıyor. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın EYT konusu gündemimizde yok açıklaması yapmasına rağmen konuyla ilgili araştırmalar ve istekler aynı şekilde devam ediyor. Özellikle hükümet kanadından yapılacak açıklamaları merak içinde bekleyen bireyler için yeni bir gelişme daha yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili açıklamalarda bulundu. EYT ile ilgili yapılan bu açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından araştırmalar da hız kazandı. İşte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un o açıklamaları;

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son durum ne? EYT ile ilgili yeni gelişme var mı?
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