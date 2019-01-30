Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son durum ne? EYT ile ilgili yeni gelişme var mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorunu uzun süredir gündemi meşgul eden konular arasında yer alıyor. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın EYT konusu gündemimizde yok açıklaması yapmasına rağmen konuyla ilgili araştırmalar ve istekler aynı şekilde devam ediyor. Özellikle hükümet kanadından yapılacak açıklamaları merak içinde bekleyen bireyler için yeni bir gelişme daha yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili açıklamalarda bulundu. EYT ile ilgili yapılan bu açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından araştırmalar da hız kazandı. İşte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un o açıklamaları;