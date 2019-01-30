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Emekliye 485 lira ek zam | İşte güncel !

Milyonlarca emekli merakla için yapılacak zammı bekliyordu. bu ay itibariyle hesaplara yatırıldı. Ocak’ta ile birlikte ek ödeme tutarları da artarken; yüzde 4-5’lik oranın yükseltilmesi gündeme geldi. Ek ödeme maaşın yüzde 9’una çıkarılırsa ve için gelirlerinde 42 ile 269 lira arasında ekstra artış olacak. Ek ödeme 96-485 lira aralığına çıkacak. İşte güncel emekli maaşları hakkında tüm detaylar!

Giriş Tarihi: 30.1.2019 09:43 Güncelleme Tarihi: 30.1.2019 09:43
Emekliye 485 lira ek zam | İşte güncel emekli maaşları!

Emekliler Ocak zammını birbiri ardına cebine koyuyor. Bu ay maaşlar arttığı için her ay ödenen net aylığın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemenin tutarı da yükseldi. Ayrıca yüzde 5 ek ödeme sınırı da bu ay memur maaş katsayısındaki artışla değişti.

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Emekliye 485 lira ek zam | İşte güncel emekli maaşları!
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