Emekliye 485 lira ek zam | İşte güncel emekli maaşları!

Emekliler Ocak zammını birbiri ardına cebine koyuyor. Bu ay maaşlar arttığı için her ay ödenen net aylığın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemenin tutarı da yükseldi. Ayrıca yüzde 5 ek ödeme sınırı da bu ay memur maaş katsayısındaki artışla değişti.