Emekliye 485 lira ek zam | İşte güncel emekli maaşları!

Milyonlarca emekli merakla emekli maaşı için yapılacak zammı bekliyordu. Emekli maaş zammı bu ay itibariyle hesaplara yatırıldı. Ocak’ta emekli maaşları ile birlikte ek ödeme tutarları da artarken; yüzde 4-5’lik oranın yükseltilmesi gündeme geldi. Ek ödeme maaşın yüzde 9’una çıkarılırsa SSK emeklileri ve Bağ-Kur emeklileri için gelirlerinde 42 ile 269 lira arasında ekstra artış olacak. Ek ödeme 96-485 lira aralığına çıkacak. İşte güncel emekli maaşları hakkında tüm detaylar!
Giriş Tarihi: 30.1.2019 09:43Güncelleme Tarihi: 30.1.2019 09:43
Emekliler Ocak zammını birbiri ardına cebine koyuyor. Bu ay maaşlar arttığı için her ay ödenen net aylığın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemenin tutarı da yükseldi. Ayrıca yüzde 5 ek ödeme sınırı da bu ay memur maaş katsayısındaki artışla değişti.