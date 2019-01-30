Kendilerini ifşa ettiler

BUGÜN NELER OLDU

Ağustosayındaki kur atağını bahane ederek ürün fiyatlarını fahiş bir şekilde artıran, buna karşılık döviz ve akaryakıtta yaşanan düşüşe rağmen, zamları geri almayan marketler, sebze-meyve reyonlarına koydukları etiketlerle adeta soygunu ifşa ettiler. Ticaret Bakanlığı'nın talimatıyla meyve ve sebzede ürün etiketlerinde maliyet ve giderlerine de yer veriyor. Bu uygulama, fahiş zamların kaynağını da gözler önüne serdi. Türkiye'nin en büyük perakende zincirlerinden birindeki etiketler, ürünlerin yüzde 50-90 arasında kârla satıldığını ortaya çıkardı.Alış fiyatı 2.20 TL, vergiler, sevk ve mağazacılık giderleri dahil toplam maliyeti 4.70 TL olan kivinin kilogram satış fiyatı 7.90 olarak belirlendi. Bu üründeki kâr marjı yüzde 68 oldu. Bir başka örnekte ise 12.2 TL'ye alınan ve toplam maliyeti 15.58 TL olan köy biberinin kilosunun 19.90 TL'ye satıldığı görüldü. Alış fiyatı 1 TL olan kırmızı lahananın toplam maliyeti 3.28 TL'ye çıkarılıp, tüketiciye satış fiyatı 4.95 TL'ye ulaştırılıyor. 8.5 TL'ye alınan çarliston biberin toplam maliyeti 11.44 TL'ye çıkarılıp, ürün 13.90 TL'ye tüketiciye sunuluyor. Ürün künyelerinin diğer sektörlere de yaygınlaştırılması gündemde. Böylece tüketici, satın aldığı ürünlerin satıcılar tarafından hangi fiyata satın alındığını bilecek.