Petrol fiyatları Venezuela etkisiyle yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Ocak (DHA) – Petrol fiyatları, ABD'nin Venezuela devlet petrol firması PDVSA'ya yaptırım uygulamasının ardından, Venezuela petrol arzındaki düşüşle yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.24 artışla 61.64 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.09 artışla 53.36 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD-Çin ticari belirsizliği ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı yapmayacağı beklentisiyle yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.80 artışla 15.965 dolardan,

- altın, yüzde 0.35 artışla 1,313.5 dolardan,

- bakır, yüzde 0.09 artışla 2.7275 dolardan,

- platin, yüzde 0.54 artışla 820.4 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.35 artışla 1,308.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 224 liraya, çeyrek altın 364 liraya, Cumhuriyet altını da 1,503 liraya döndü.

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