Şehir hastaneleri Ortadoğu’ya örnek oldu

Ortadoğu'da
birçok ülke,
Türkiye'de ardı
ardına açılan Şehir
Hastaneleri'ni yakın
takibe aldı. Bu hastanelerin
Ortadoğu'da
büyük hayranlık ve
ilgi uyandırdığını söyleyen
Hollanda merkezli teknoloji
şirketi Philips'in Ortadoğu
ve Türkiye Bölgesi CEO'su
Özlem Fidancı, "Bu dev
yatırımların Türkiye'de
hayata geçirilmesi, bölge
ülkeleri için ilham kaynağı
oldu. Bize 'Türkiye bunu
nasıl yaptı' diye sorular geliyor"
dedi.
Bugüne kadar açılan tüm
Şehir Hastaneleri'ne sağlık
teknolojisi ürünleri sattıklarını
söyleyen Fidancı, hastanelerde
kullanılan yüksek
teknolojiye dikkat çekti.
Fidancı, "Dünya ölçeğinde
çok büyük yatak kapasitesine
sahip olan bu hastanelere
ürün satmak için çok büyük
rekabet var" diye konuştu.
Philips, halen hizmete
alınan sekiz Şehir
Hastanesi'nin tamamıyla
çalışıyor. Hastanelerde
en son teknolojinin kullanıldığını
anlatan Fidancı,
şöyle devam etti: "Burada
dev yatırımlardan
söz ediyoruz. Şehir
Hastaneleri bizim iş
hacmimizde de önemli
bir yer tutuyor. Bu
yatırımlar sağlık teknolojisi
sektöründe
ciddi potansiyel
yarattı. Uzun yıllar bu yatırımların
çözüm ortağı olacağız.
Çünkü burada 'teknolojiyi
verdim ve çıktım' durumu
yok. Gerektiğinde finansman
desteği veriyoruz." HEDEFLER AŞILDI
Türkiye'nin Philips'in büyük önem verdiği bir pazar olduğunu anlatan Özlem Fidancı, "16 ülkenin içinde yer aldığı Ortadoğu Bölgesi'nde, Türkiye birinci sırada yer alıyor. Burası büyük bir ülke ve potansiyeli çok yüksek" dedi. Türkiye'de 200'den fazla kişiye istihdam sağladıklarını anlatan Fidancı, şunları söyledi: "Türkiye'de tecrübeli ve güçlü bir ekibimiz var. Satış olarak hedeflerimizin üstüne çıkarak 2018'i kapattık. Geçen yıl yaşadığımız büyük dalgalanmaya rağmen bu sonucu elde etmek Türkiye pazarına olan güvenimizi artırdı." YÜZDE 40'I YERLİ ÜRETİM
Yıllık
cirosu yaklaşık 20 milyar euro seviyesinde olan Philips, Türkiye'de sattığı ürünlerin yüzde 40'ını yerel üretimle karşılıyor. Türk üreticilerin Philips'in faaliyet gösterdiği diğer ülkelere de üretim yapıp gönderdiklerini anlatan Özlem Fidancı, "Alımlarımız yıllara göre artış gösterecek. Bebek kategorisinin yanı sıra süpürge gibi ürün gruplarında ciddi bir yerli üretimimiz var" diye konuştu.