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Şehir hastaneleri ’ya örnek oldu

FERİDE CEM Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2019
Şehir hastaneleri Ortadoğu’ya örnek oldu
Ortadoğu'da birçok ülke, Türkiye'de ardı ardına açılan Şehir Hastaneleri'ni yakın takibe aldı. Bu hastanelerin Ortadoğu'da büyük hayranlık ve ilgi uyandırdığını söyleyen Hollanda merkezli teknoloji şirketi Philips'in Ortadoğu ve Türkiye Bölgesi CEO'su Özlem Fidancı, "Bu dev yatırımların Türkiye'de hayata geçirilmesi, bölge ülkeleri için ilham kaynağı oldu. Bize 'Türkiye bunu nasıl yaptı' diye sorular geliyor" dedi. Bugüne kadar açılan tüm Şehir Hastaneleri'ne sağlık teknolojisi ürünleri sattıklarını söyleyen Fidancı, hastanelerde kullanılan yüksek teknolojiye dikkat çekti. Fidancı, "Dünya ölçeğinde çok büyük yatak kapasitesine sahip olan bu hastanelere ürün satmak için çok büyük rekabet var" diye konuştu. Philips, halen hizmete alınan sekiz Şehir Hastanesi'nin tamamıyla çalışıyor. Hastanelerde en son teknolojinin kullanıldığını anlatan Fidancı, şöyle devam etti: "Burada dev yatırımlardan söz ediyoruz. Şehir Hastaneleri bizim iş hacmimizde de önemli bir yer tutuyor. Bu yatırımlar sağlık teknolojisi sektöründe ciddi potansiyel yarattı. Uzun yıllar bu yatırımların çözüm ortağı olacağız. Çünkü burada 'teknolojiyi verdim ve çıktım' durumu yok. Gerektiğinde finansman desteği veriyoruz."

HEDEFLER AŞILDI
Türkiye'nin Philips'in büyük önem verdiği bir pazar olduğunu anlatan Özlem Fidancı, "16 ülkenin içinde yer aldığı Ortadoğu Bölgesi'nde, Türkiye birinci sırada yer alıyor. Burası büyük bir ülke ve potansiyeli çok yüksek" dedi. Türkiye'de 200'den fazla kişiye istihdam sağladıklarını anlatan Fidancı, şunları söyledi: "Türkiye'de tecrübeli ve güçlü bir ekibimiz var. Satış olarak hedeflerimizin üstüne çıkarak 2018'i kapattık. Geçen yıl yaşadığımız büyük dalgalanmaya rağmen bu sonucu elde etmek Türkiye pazarına olan güvenimizi artırdı."

YÜZDE 40'I YERLİ ÜRETİM
Yıllık cirosu yaklaşık 20 milyar euro seviyesinde olan Philips, Türkiye'de sattığı ürünlerin yüzde 40'ını yerel üretimle karşılıyor. Türk üreticilerin Philips'in faaliyet gösterdiği diğer ülkelere de üretim yapıp gönderdiklerini anlatan Özlem Fidancı, "Alımlarımız yıllara göre artış gösterecek. Bebek kategorisinin yanı sıra süpürge gibi ürün gruplarında ciddi bir yerli üretimimiz var" diye konuştu.
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Şehir hastaneleri Ortadoğu’ya örnek oldu
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