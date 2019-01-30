Şehir hastaneleri Ortadoğu’ya örnek oldu

BUGÜN NELER OLDU

Ortadoğu'dabirçok ülke,Türkiye'de ardıardına açılan ŞehirHastaneleri'ni yakıntakibe aldı. Bu hastanelerinOrtadoğu'dabüyük hayranlık veilgi uyandırdığını söyleyenHollanda merkezli teknolojişirketi Philips'in Ortadoğuve Türkiye Bölgesi CEO'suÖzlem Fidancı, "Bu devyatırımların Türkiye'dehayata geçirilmesi, bölgeülkeleri için ilham kaynağıoldu. Bize 'Türkiye bununasıl yaptı' diye sorular geliyor"dedi.Bugüne kadar açılan tümŞehir Hastaneleri'ne sağlıkteknolojisi ürünleri sattıklarınısöyleyen Fidancı, hastanelerdekullanılan yüksekteknolojiye dikkat çekti.Fidancı, "Dünya ölçeğindeçok büyük yatak kapasitesinesahip olan bu hastanelereürün satmak için çok büyükrekabet var" diye konuştu.Philips, halen hizmetealınan sekiz ŞehirHastanesi'nin tamamıylaçalışıyor. Hastanelerdeen son teknolojinin kullanıldığınıanlatan Fidancı,şöyle devam etti: "Buradadev yatırımlardansöz ediyoruz. ŞehirHastaneleri bizim işhacmimizde de önemlibir yer tutuyor. Buyatırımlar sağlık teknolojisisektöründeciddi potansiyelyarattı. Uzun yıllar bu yatırımlarınçözüm ortağı olacağız.Çünkü burada 'teknolojiyiverdim ve çıktım' durumuyok. Gerektiğinde finansmandesteği veriyoruz."Türkiye'nin Philips'in büyük önem verdiği bir pazar olduğunu anlatan Özlem Fidancı, "16 ülkenin içinde yer aldığı Ortadoğu Bölgesi'nde, Türkiye birinci sırada yer alıyor. Burası büyük bir ülke ve potansiyeli çok yüksek" dedi. Türkiye'de 200'den fazla kişiye istihdam sağladıklarını anlatan Fidancı, şunları söyledi: "Türkiye'de tecrübeli ve güçlü bir ekibimiz var. Satış olarak hedeflerimizin üstüne çıkarak 2018'i kapattık. Geçen yıl yaşadığımız büyük dalgalanmaya rağmen bu sonucu elde etmek Türkiye pazarına olan güvenimizi artırdı."Yıllıkcirosu yaklaşık 20 milyar euro seviyesinde olan Philips, Türkiye'de sattığı ürünlerin yüzde 40'ını yerel üretimle karşılıyor. Türk üreticilerin Philips'in faaliyet gösterdiği diğer ülkelere de üretim yapıp gönderdiklerini anlatan Özlem Fidancı, "Alımlarımız yıllara göre artış gösterecek. Bebek kategorisinin yanı sıra süpürge gibi ürün gruplarında ciddi bir yerli üretimimiz var" diye konuştu.