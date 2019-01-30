Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? Güncel piyasada gram tam cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 31 Ocak

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda dış mihrakların kur üzerinden yürütmeye çalıştığı operasyonlar neticesinde kur da yaşanan artış altını da etkilemiş ve bunun neticesinde fiyatlarda artış yaşanmıştı. Ekonomide hükümet tarafından atılan adımlar ve bireylerin kur yerine altına yönelmesi neticesinde yine Enflasyon ile Topyekun Mücadele Kapsamında atılan adımlar ekonomi üzerine yapılan operasyonları bertaraf ettirmeyi başardı. Bu süreçte oldukça yüksek seviyelere çıkan altın ise piyasa normallerine döndü. Bu dönemden kalma bir alışkanlık olarak ise altın fiyatları üzerine yapılan araştırmalar da ilgili ilgisiz herkes tarafından takip edilmeye başlandı. Özellikle Türkiye kültüründe ayrı bir yeri olan altın, döviz kurlarının aksine daha çok tercih edilen bir yatırım ve hediyeleşme aracıdır. Peki 31 Ocak Perşembe gram, yarım, tam ve Cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, yaşanan değişimleri ve uzman tahminlerini bu başlık altından takip edebilirsiniz...