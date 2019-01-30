Son dakika haberi: FED faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Uluslararası piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına kilitlenmiş durumdaydı. Dün başlayan toplantı bugün sona erdi ve Fed faiz kararını açıkladı.

FED'in bu akşam TSİ 22:00'da açıkladığı kararda faiz artırımı yapmadığını duyurdu.

FED İÇİN 2019 TAHMİNLERİ NELER?

Fed bu akşam ekonomistlerin beklediği yönde faiz artırmama kararı aldı. Fed için görüşler 2019 yılı için ise 3 faiz artışı yönünde.

DOLAR NE TEPKİ VERDİ?

Gün içerisinde en yüksek 5,3245 seviyesine kadar çıkan dolar, Merkez Bankası'nın enflasyon raporu toplantısındaki beklentiler üzerine düşüş trendine girerek 5,2620 seviyesine kadar gevşedi. Dolar Fed kararı öncesinde de 5,26 seviyesinde seyrediyordu.

2018'DE 4 FAİZ ARTIŞI YAŞANDI

Fed, Jerome Powell'ın göreve başlamasıyla 2018 yılı içinde 4 kez faiz artırımına gitmişti. 21 Mart'ta Powell'ın göreve gelmesiyle ilk faiz artışını gerçekleştiren Fed, ardından 13 Haziran'da bir sonrakini 26 Eylül'de ve son olarak 19 Aralık'ta 25'er baz puan artışlarla 1,25-1,50 baz puan faiz oranlarıyla başladığı yılı, 2,25-2,50 baz puanla tamamlamıştı.