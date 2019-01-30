Yeniden yapılandırma doğru bir amaçla çıktı

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Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, Ziraat Bankası başta olmak üzere kamu bankalarının kredi kartı borçlarına ilişkin yaptıkları kampanyaların ekonomide dengelenme süreci için atılan bir adım olduğunu dile getirerek, "Ödeme zorluğu çektiği düşünülen kesim için bir fırsat, avantaj. O anlamda doğru bir amaç var. Ancak bunu bir kartta rekabet olarak görmüyoruz. Bu bir refinansman önerisi" diye konuştu.Erbil, bankacılık sisteminde kredi kartı ödemesini geciktiren müşteri bakiyesinin ise 6 milyar lira olduğunu söyledi. Garanti Bankası'nın yeni kredi kartı Shop&Fly'ın tanıtım toplantısında soruları yanıtlayan Erbil, "Rekabetsel bir şey değil. Zaten, regülasyonlar sayesinde bizim kredi kartında takip oranı yüzde 4.5'larda. En iyi dönemde bile yüzde 4'ün altına düşmez. Yüzde 20 pazar payıyla kartta lider olduğumuz için sektörü de yansıttığımızı düşünüyorum" dedi.Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Işıl Akdemir Evlioğlu ise "Seyahat sayısı her geçen yıl artıyor. Kartla her 100 mil, 1 TL olacak şekilde kullanabiliyor. Ayrıca indirimli lounge, vale, shuttle hizmetleri, yurt içi seyahat sigortası, rötarlı uçuşlarda ekstra mil gibi ayrıcalıklara da sahip olunuyor" dedi.Garanti'nin yeni uçuş kartı Shop&Fly'ı tanıtan Erbil, kartın müşterilerin 1 TL harcamalarına en az 1 mil kazandırdığını belirtti. İstenilen havayolu şirketinden bilet alma, havalimanı vergisini millle ödeme imkânı sunan kart dışında Garanti otel, araç kiralama gibi hizmetler de sunacak.